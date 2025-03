Bolbaite quema la primera falla y Ontinyent ya tiene su monumento

Como ya es tradición, la Falla No Ni Poc de Bolbaite se adelanta a los días grandes de las fiestas y este fin de semana ha vivido los actos centrales con la Cremà de los monumentos, que ponía fin a los festejos de este 2025. La lluvia ha marcado la celebración de este año en la localidad de la Canal de Navarrés, aunque no ha impedido la organización de todos los actos previstos. Obligó a retrasar al pasado viernes la Plantà de los monumentos y motivó el traslado de algunas actividades al interior del casal fallero, pero la comisión de Bolbaite, con unos 120 falleros y falleras, ha podido sacar adelante todos los actos.

Monumento de la Falla No Ni Poc de Bolbaite, con homenaje a los voluntarios de la dana. / Falla No Ni Poc

Maria González Cerqueira, Fallera Mayor, y Andrea Roses Gómez, Fallera Infantil, junto con el presidente infantil Diego Novella Torres, han sido los grandes protagonistas de este año y han vivido con intensidad unas fallas que han atraído a muchos vecinos y visitantes, pese a las condiciones meteorológicas. La celebración de los actos centrales una semana antes de las Fallas, una tradición implantada desde la creación de la comisión en 2011, permite atraer a gente de fuera, apasionada de las Fallas, que la próxima semana visitará las ciudades con más tradición fallera o la capital, València.

El agua no ha estado solo presente por la lluvia, ya que en torno a este elemento versaban los dos monumentos, creados por el artista Víctor Navarro. El grande, bajo el lema “Fent aigües”, rendía homenaje a los voluntarios de la dana. También tenía una parte de crítica política, aludiendo a la escapada de Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Catalunya. También hacía una crítica a que las comisiones cada vez se preocupan menos por los monumentos falleros. Por su parte, el cadafal infantil, bajo el lema H2O, trataba sobre los ciclos del agua.

Además, los monumentos se han completado con ninots y figuras confeccionados por los alumnos del colegio de Bolbaite, en una actividad en la que la Falla No Ni Poc ha querido implicar a la comunidad educativa en el mundo de las Fallas. El colegio también tiene protagonismo en el “llibret” de la falla, con el concurso para diseñar la portada del libro explicativo de la falla. La ganadora del concurso del año pasado y autora de la portada de este año ha sido Ada, mientras que la obra de la alumna Vera será la portada del próximo año. Un año que, además, será especial para la Falla No Ni Poc, que celebra su 15 aniversario.

La Plantà de la falla, prevista inicialmente para el miércoles, se aplazó al viernes, cuando la lluvia dio una tregua. El fin de semana se han celebrado actos como la despertà, las paellas, el “correbares”, dejando para el domingo la Ofrenda Fallera y la Cremà.

El presidente de No Ni Poc, Manolo García, destaca la evolución de la falla y el éxito de la celebración. “Vamos creciendo más, recibimos muchas visitas de gente de otros pueblos de la Canal de Navarrés y de otras comarcas. Al festejar los actos una semana antes, turistas y amantes de las Fallas pueden venir a visitarnos”. García también pone de manifiesto que la lluvia no ha impedido la celebración de los actos, aunque algunos se hayan retrasado o trasladado de espacio, algo que ha sido incluso beneficioso, apunta. “La gente ha participado más. Los niños y niñas han estado más presentes en las actividades que se han llevado a cabo en el casal, al no poder salir han participado más”.

Plantà de la Falla de los Júniors Sant Josep de Ontinyent. / Júniors Sant Josep

Plantà en Ontinyent

En Ontinyent la tradición de las Fallas se concentra en los Júniors de la Parroquia de Sant Josep, que cada año celebran las fiestas josefinas. La lluvia también ha retrasado los actos de este año, pero el pasado sábado celebraron la plantà de la falla, un monumento centrado en Pinocho que ya preside el patio del colegio. La Plantà dio paso a la Crida, anunciando la llegada de las fiestas de este 2025, y a la inauguración de la falla.