El Xàtiva Voleibol gana al CN Sabadell en un partido de alto voltaje y gran nivel de juego

El primer equipo masculino del Club Voleibol Xàtiva, el Familycash Xàtiva Voleibol, venció por 3-1 al Club Natació Sabadell, en un partido de alto voltaje y con un gran nivel de juego por parte de ambos conjuntos. Los de Xàtiva se impusieron por 25-19/19-25/25-23/25-19 en encuentro disputado el pasado sábado en el Pabellón de voleibol setabense y que correspondía con la jornada 19 de la superliga2 masculina.

Los de Xàtiva mostraron destellos de calidad en momentos clave para doblegar a un rival que puso las cosas muy difíciles, utilizando el factor cancha, y el público disfrutó de un gran partido. Los setabenses arrancaron fuertes en el primer set con jugadas efectivas que fueron sumando (12-8), los del Sabadell tuvieron que arriesgar jugando a contracorriente para tratar de recortar diferencias, pero los locales estuvieron firmes (20-15), ganando finalmente por 25-19. El panorama cambiaba en el segundo set después de un mal comienzo de los de Xàtiva (0-5), que obligó a los técnicos locales a solicitar tiempo muerto. Esta desventaja pesó como una losa, sobre todo por el buen hacer del conjunto catalán, que con un juego impecable fue avanzándose en el marcador hasta el 19-25 final, empatando a sets. En la tercera manga la igualdad estuvo presente en la primera mitad del set (12-12). Los de Xàtiva se adelantaron en un momento clave con tres buenas jugadas de ataque (17-14), obligando al tiempo muerto del Sabadell. El juego subió de intensidad, los setabenses lograron mantener la diferencia ante un equipo visitante que no paraba de luchar (21-16). Cuando todo parecía controlado, los catalanes se acercaron peligrosamente, trabajando a destajo en ataque y bloqueo (24-23), aunque los de Xàtiva lograron cerrar el parcial por un ajustado 25-23. El cuarto set fue también muy intenso, ambos conjuntos se emplearon a fondo, el Sabadell se adelantaba 6-7 provocando el tiempo muerto de Xàtiva, con ataques efectivos de ambos equipos. El acierto local y los errores no forzados del Sabadell dieron oxígeno a los locales que empezaron a controlar el partido (12-9), provocando el tiempo muerto del Sabadell. Con 22-18 en contra, los catalanes trataron de frenar la racha local con un nuevo tiempo muerto, pero los de Xàtiva se mostraron imparables y ganaron con autoridad por 25-19, sumando los tres puntos en juego.

Los máximos anotadores por el CV Xàtiva fueron Guillem García (24), Rubén Martínez (19) y Nadir Neme (12). Jugaron por el Xàtiva: Borja Reyes, G. García Roca, F. García Roca, Daniel Mata, Nadir Neme, Sergio Peñalver, Sergio Crespo, Héctor Sala, Álvaro Gómez, Pablo San Félix, Pol Benlliure, Rubén Martínez, Matías Romero, Victor Micó. El próximo domingo a las 17:30 horas, los de Xàtiva visitan al CV Prat de Llobregat, en Barcelona.

El Ahora Vóley Xàtiva femenino no pudo puntuar contra el Hidramar de Gran Canaria, en un mal partido de las setabenses que cedieron por 0-3 (20-25/16-25/15-25), en encuentro disputado el pasado sábado en el Pabellón de voleibol setabense, correspondiente a la jornada 19 de la superliga2 femenina. Las de Xàtiva solo estuvieron cómodas en el primer set y en la primera mitad del segundo set, aunque las canarias fueron de menos a más para acabar dominando claramente la situación. Los errores no forzados lastraron a las locales, que lo intentaron una y otra vez. El primer set estuvo muy igualado, las de Xàtiva mantuvieron sus opciones hasta el final. Arrancaron bien las setabenses, con una buena eficacia atacante (7-4), aunque las canarias se emplearon a fondo y consiguieron darle la vuelta al marcador (9-10). Siguieron luchando las de Xàtiva y volvieron a ponerse por delante en el marcador (17-15) con bastante frescura en su juego, en ese momento la sensación era de bastante control del juego. Hidramar volvió a empatar (19-19) y tomaba el control del juego en ese momento con una serie de ataques imparables. Con 19-21 los técnicos setabenses solicitaron tiempo muerto para tratar de detener la dinámica visitante, pero las canarias estuvieron muy acertadas (20-25). Las visitantes tomaron la iniciativa en el segundo set, las de Xàtiva lo intentaron (6-9), pero la diferencia fue incrementando (9-14). Una racha de ataques imparables de las canarias y los errores no forzados de las de Xàtiva hicieron insalvable la remontada (16-25). En el tercer y último set, el dominio canario resultó implacable, un mal arranque de las locales les puso las cosas muy complicadas y apenas pudieron recuperarse, jugaron a contracorriente y cometieron numerosos errores, lo que unido a los aciertos visitantes finiquitaron el partido por 15-25.

Las máximas anotadoras por el CV Xàtiva fueron Martina Ponzinibbio (12), Taina Ferrer (8) y Adriana López (7). Jugaron por las de Xàtiva: Sandra Martínez, Carolina Paladino, Taina Ferrer, Lucia Ferri, Iasmin Cojocariu, Noelia Giacomino, Paulina Peruga, Martina Ponzinibbio, Andrea Belaunzaran, Adriana López. El próximo sábado a las 19:15 horas, las de Xàtiva reciben al CV Benidorm.

Categorías base

Siguen los buenos resultados en los equipos de base. En la primera división juvenil femenina, el Ahora vóley Xàtiva ganaban por un contundente 3-0 al CV Almoradí, mientras que en la primera división juvenil masculina el Xàtiva cedía en Benidorm por un ajustado 3-2 (25-22/26-28/25-15/21-25/15-13) en un partido muy igualado en el que los setabenses suman un punto. En la segunda división senior femenina las de Xàtiva siguen líderes al ganar en Picassent por 0-3, sumando los tres puntos en juego. En la segunda división juvenil femenina las de Xàtiva ganaron por 0-3 en la cancha del Racing Playas, en un buen partido.

En Iniciación al Rendimiento de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, en la primera división cadete femenina primera derrota del Xàtiva voleibol verde en Benidorm por 3-2 (25-15/9-25/20-25/25-19/15-10) contra el segundo clasificado. Ambos equipos jugarán la Final Autonómica. En primera división cadete masculina los de Xàtiva cedieron por 3-0 contra el líder Leleman Conqueridor. En la primera división infantil femenina, el Dental Carralero Xàtiva es más líder al ganar en Benidorm por 1-3 (25-21/24-26/23-25/21-25). Ambos conjuntos volverán a verse en la Final Autonómica.

En la segunda división cadete femenina doble derrota del Xàtiva contra el Racing Playas de Alicante en el doble enfrentamiento jugado este fin de semana. En la tercera división cadete femenina, el Xàtiva voleibol rosa ganaron al CV Algemesí por 3-0 y continúan líderes indiscutibles de su grupo. Derrotas en la segunda división infantil femenina y en la primera división infantil masculina.