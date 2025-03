Compromís lleva a Ontinyent la batalla por la diputación

Pese a que Ens Uneix ya ha dejado claro que no está por la labor, Compromís reiteró este lunes desde Ontinyent su voluntad de poner a disposición los tres votos que la formación valencianista tiene en la Diputación de Valencia para impulsar una moción de censura que desbanque al PP de la presidencia de la corporación provincial.

La propuesta, expuesta por la portavoz de Compromís a la Diputación, Dolors Gimeno, y el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Ontinyent, Nico Calabuig, plantea "una respuesta ética y democrática entre Compromís, PSPVy Ens Uneix, ante las declaraciones del presidente Vicent Mompó en relación con la gestión de la dana por parte de Carlos Mazón, y va dirigida especialmente al partido municipalista de la Vall d'Albaida.

En palabras de la diputada Gimeno, “desde Ontinyent y la Vall d'Albaida queremos insistir en la necesidad de formalizar una moción de censura en la Diputación de València. El actual gobierno de la Diputación, al que hemos sido contrarios desde el primer momento, se ha agravado en los últimos tiempos por la nefasta gestión de la dana que ha hecho Carlos Mazón, y que ha arrastrado también a la Diputación de València. Vicent Mompó, que es presidente con el apoyo de Vox y Ens Uneix, ha puesto la institución al servicio del discurso de Mazón, como se vio en la Comisión de Investigación realizada en la Diputación, en relación con los horarios y gestiones de Mazón el día de la dana", asegura la representante de Compromís.

“No podemos tolerar más tiempo los silencios y medias verdades de Mompó. Por eso, hacemos un llamamiento a los partidos que se presentaron a las elecciones como opciones progresistas, y que iban a apoyar en un gobierno de izquierdas, para que se suman a esta moción de censura. Tenemos los votos necesarios para hacer otro gobierno, un gobierno de progreso. Así nos lo pide también la ciudadanía de la Vall d'Albaida. Está en las manos de Ens Uneix seguir apuntalando en un gobierno rendido a la estrategia de Mazón a la Diputación, o contribuir a una respuesta democrática que permita dignificar la Diputación”, ha remarcado Gimeno.

Por su parte, el regidor y portavoz de Compromís por Ontinyent, Nico Calabuig, sostiene que “el Partido Popular está demostrando su negligencia, mentiras e incapacidad de gestión. El auto de la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana es demoledor respecto a la responsabilidad de la Generalitat en la respuesta deficiente y retardada ante esta situación. Y el señor Vicent Mompó está participando de toda esta situación, cubriendo las mentiras de Mazón. Mientras tanto, Ens Uneix, el partido de Jorge Rodríguez, está situando a Mazón como víctima y sosteniendo el gobierno de Mompó”, mantiene Calabuig.

Enguix: "Están rabiosos por el éxito de Veterinaria"

Al paso de estas manifestaciones ha salido la Vicepresidenta Primera de la Diputación de València y portavoz del grupo Ens Uneix en la institución, Natàlia Enguix, que ha replicado a Compromís preguntando "si hubieran estado dispuestos a dejar perder la Facultad de Veterinaria de Ontinyent para evitar una foto con el 'president' de la Generalitat". "Jorge Rodríguez defiende los intereses de su ciudad y de sus vecinos y vecinas por encima de los intereses partidistas", afirma la vicepresidenta de la diputación, que ha recordado que Ens Uneix firmó un acuerdo con el actual presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "y este acuerdo beneficia nuestra ciudad, beneficiando el Campus de Ontinyent, y esto es el que un alcalde como Jorge Rodríguez tiene claro y continuará defendiendo. Jorge Rodríguez tiene claro que por encima de todo están los intereses de su ciudad y de sus vecinos y vecinas. Así que estamos contentos y orgullosos de lo que hemos conseguido", incide Enguix.

Para la vicepresidenta de la diputación, "el portavoz de Compromís está rabioso con el acuerdo que hará posible que en Ontinyent se implante la Facultad de Veterinaria y quiere desviar la atención con la dana y Mazón".

Enguix explica que “pretenden vincular de manera malintencionada el éxito de Veterinaria con la dana y con Mazón solo por no darle la importancia que tiene porque los ha sentado muy mal. Y los ha sentado mal porque ellos estuvieron 8 años gobernando la Conselleria de Educación y fueran incapaces de conseguir Veterinaria. Es lamentable que ellos, que votaron con Vox en contra del presupuesto más elevado de la historia de Ontinyent, y que no están apoyando a las inversiones singulares que llegan de Diputación, hagan política sensacionalista de Instagram. Esto se no tener altura de miras, les pedimos que tengan más en cuenta qué es el bien para la ciudad y la comarca, que es el que deberían de defender”.

Desde Ens Uneix acusan a Compromis de "convertirse en los enemigos de Ontinyent y La Vall d'Albaida, puesto que les sabe mal que llegan inversiones en la ciudad y la comarca". Enguix ha recordado que "ellos siempre votan en contra de las inversiones que nos llegan, lo demuestran en todos los plenos donde llevamos estas inversiones a la Diputación de València y continuamente votan en contra que en Ontinyent le llegan inversiones". En este sentido, la portavoz de la formación municipalista ha manifestado que "si los alcaldes y alcaldesas de la comarca necesitan cualquier inversión, que vengan y que hablan conmigo, y sin ningún problema nosotros los atenderemos y los ayudaremos en todo el que necesitan. Pero si ellos mismos continuamente están votando en contra que llegan inversiones en nuestra comarca, no sé qué pretenden con estas declaraciones", apostilla.

Los diputados del grupo Compromís en la Diputación de Valencia, Dolors Gimeno i Josep Riera, celebraron este lunes una reunión de trabajo en Atzeneta d'Albaida, en la cual habían participado alcaldías, portavoces y concejalías de Compromís en la Vall d'Albaida, para tratar de primera mano diferentes necesidades de los municipios de la comarca en relación con los diferentes programas de la Diputación, como las inversiones, el Fondo de Cooperación impulsado por Compromís en anteriores legislaturas, o la necesidad de mejorar los servicios de asesoramiento de la Diputación para la gestión diaria y la tramitación de las subvenciones en los municipios pequeños.