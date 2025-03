Reconocen el cobro de 5.383 € a una mujer que se fracturó el húmero tras una caída en la calle

El Consell Jurídic Consultiu ha estimado parcialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada ante el Ayuntamiento de Aielo de Malferit por una mujer de 72 años que sufrió una grave caída en una avenida de esta localidad como consecuencia del mal estado del pavimento, que presentaba una grieta y se encontraba parcialmente levantado.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2023 en un paseo peatonal a primera hora de la mañana. La reclamante, que en ese momento iba compañada de su marido, sufrió la fractura del húmero derecho y requirió de una intervención quirúrgica tras la cual permaneció ingresada en el hospital dos noches. También vio muy limitada la movilidad tras el impacto y sufrió secuelas funcionales importantes.

La Policía Local comprobó sobre el terreno la veracidad del relato narrado por la familia de la afectada y señalizó el lugar de la caída mediante un cono para evitar nuevos incidentes.

Un informe técnico municipal certificó que los desperfectos registrados en el pavimento eran consecuencia de la fuerza de las raíces de los árboles que estaban más próximos, lo que había ocasionado diversos desniveles en el paseo peatonal donde ocurrió el accidente. De manera inmediata, el consistorio procedió a la reparación de estos desperfectos, picando un tramo de unos 70 centímetros de ancho para posteriormente repavimentar con hormigón el tramo afectado.

Lesiones por importe de 21.553 euros

Tras revisar el caso, la corporación municipal reconoció la valoración de las lesiones sufridas por la mujer en la cantidad de 21.553 euros, pero concluyó que la indemnización económica que le correspondía a esta era del 25% de dicho importe, al imputarle a la interesada parte de la responsabilidad en la caída por no percatarse del pavimento en mal estado. Una conclusión que el Jurídic comparte en su dictamen.

Los reclamantes declararon que el desperfecto en la calle no estaba señalizado, que estaban caminando de manera normal y que no solían pasear por la zona, por lo que no lo observaron.