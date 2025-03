Xàtiva lanza contratos por 3 millones para servicios de Bienestar Social

El Ayuntamiento de Xàtiva ultima la adjudicación de servicios de Bienestar Social que pueden alcanzar un valor aproximado de 3 millones de euros, si las contrataciones iniciales se prorrogan como suele ocurrir habitualmente. La mesa de contratación celebrada el pasado lunes procedió a la valoración de distintas ofertas empresariales para la contratación de las prestaciones por parte del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), así como de los programas "Menjar a casa" y "Major a casa", con unos importes base de licitación que rondan los 760.000 euros.

El SAD es un servicio proporcionado por expertos que se realiza principalmente en la residencia de la persona o familia, ofreciendo atenciones individuales y asistencia en tareas domésticas. Está orientado, en general, a las personas y/o familias que se encuentran, por causas físicas, mentales o sociales, en una situación de dependencia temporal o permanente, o incapacitadas para llevar a cabo las actividades diarias habituales. En este caso, el presupuesto base de licitación es de 453.243,83 euros y la duración del contrato será de un año, con la posibilidad de cuatro prórrogas de un año cada una. Es decir, este contrato podría llegar a tener un valor de 2,4 millones de euros.

Por otro lado, el programa "Menjar a casa", de la Generalitat Valenciana, "va dirigido a mejorar la nutrición de las personas mayores, por entender que una nutrición adecuada contribuye de manera decisiva a la salud, bienestar y calidad de vida de todas las personas y, especialmente, de las personas mayores. El objetivo es ofrecer a las personas mayores una dieta saludable en su propio hogar y adaptada a sus necesidades". Para la prestación de este servicio, el Ayuntamiento licita 107.963,04 euros para una contratación de dos años, con dos prórrogas previstas de un año cada una, que puede llegar a alcanzar un valor de 196.296,44 euros.

Finalmente, el otro programa autonómico, "Major a casa", está "dirigido a mejorar las condiciones de vida de las personas mayores que permanecen en su hogar, facilitándoles los servicios básicos: la comida diaria, el lavado de ropa de cama y baño, así como la limpieza del hogar, lo que contribuye de manera decisiva a mejorar su salud, bienestar y calidad de vida. El objetivo es facilitar a las personas mayores la permanencia en su hogar y/o entorno familiar y social el mayor tiempo posible". Para la contratación de la prestación de este programa, el Ayuntamiento licita 196.045,96 euros, por un período de dos años, con dos prórrogas de un año cada una. El contrato podría superar ampliamente los 350.000 euros si se ejecutan ambas prórrogas.

En total, el Ayuntamiento de Xàtiva lanza contratos por un valor estimado de 3 millones de euros que se destinan a la cobertura de distintos servicios de Bienestar Social para personas mayores o en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, tal como ocurrió en el ejercicio anterior, se producirá una minoración del contrato-programa con el que la Generalitat Valenciana financia la parte de los servicios sociales de atención primaria básica, especialmente las ayudas de emergencia, el servicio de atención domiciliaria o los profesionales que gestionan la dependencia. En cambio, esta minoración no afecta a las ayudas que corresponden a las personas más vulnerables, sino que se refiere, en parte, a los montantes de las vacantes que se han ido produciendo y que corresponde justificar y minorar, en concepto de personal, no de ayudas o recursos para los usuarios. A esta circunstancia, hay que sumar que, en 2024, el Ayuntamiento solicitó una adenda de unos 388.000 euros a la Generalitat para completar la financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio a la Dependencia que fue autorizada en el mes de octubre, resultando imposible la justificación de los servicios prestados en el tiempo transcurrido desde enero a octubre, ya que dichos servicios no contaban con la preceptiva autorización.

Jornada técnica

Por otro lado, más de un centenar de profesionales se han reunido esta mañana en la Casa de Cultura de Xàtiva en la reunión de los Equipos Específicos de Intervención con Infancia y Adolescencia de diferentes municipios valencianos. La bienvenida ha estado a cargo de la diputada autonómica Xelo Angulo, concejala de Bienestar Social. Se trata de equipos de intervención interdisciplinaria enmarcados dentro de los equipos de atención primaria específica. Son de competencia municipal y están financiados por la Generalitat Valenciana a través del contrato-programa.

Estos equipos desarrollan actuaciones de atención integral y apoyo a la infancia y adolescencia, principalmente a personas menores de edad en situación de vulnerabilidad, riesgo o desprotección. Estas actuaciones comprenden tanto a los niños, niñas y adolescentes como a sus familias y personas convivenciales. El objetivo principal de estos equipos es paliar o eliminar esos factores de vulnerabilidad, riesgo o desprotección, buscando garantizar el desarrollo sano, holístico, comunitario y normalizado de las personas menores de edad, así como evitar en la medida de lo posible la separación de sus familias.

En el caso de la sesión de trabajo de Xàtiva, las ponencias han girado en torno a la coordinación entre atención primaria básica y los equipos de intervención y Valora-CV, herramienta destinada a homogeneizar el procedimiento de detección y valoración de las situaciones de riesgo y desprotección en la infancia y adolescencia en todo nuestro territorio.