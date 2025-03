Me olvido de promociones y ascensos. Me apunto al mensaje del entrenador, José Manuel Rueda. A partir de ahora, y ya sé que no va a ser fácil, pondré el contador a cero. Cada semana me plantearé que es el primer partido de liga, preguntaré quién puede jugar y me quedaré después con los puntos sumados. De nuevo pondré al día siguiente el contador a cero, me olvidaré de lo anterior y repetiré. No preguntaré por los resultados de los demás. Lo haré así cada semana. Si cuando se haya disputado la última jornada, miro la clasificación, y el Olímpic es tercero, ¡saltaré de alegría!

Es una exageración, lo sé, pero es lo que creo que necesitamos todos. Llevamos desde pretemporada, cuando se dijo lo de mejor plantilla que la temporada anterior, lo de mejorar lo del año pasado, y lo de candidato a campeón, haciendo cálculos y mirando siempre al futuro. A vender las pieles de muchos osos antes de matarlos, a mirar la posición del rival, a pensar si se está mal clasificado estamos obligados a ganar, y si está mejor que nosotros, también, porque “siempre jugados bien ante los equipos que juegan bien”, a desear ganar cada partido, incluso con los goles necesarios para superar el average particular, pensando ya en llegar a la última jornada, contra el Tavernes, con opciones.

Y luego no cazamos al oso, y otros sí. Y entramos en depresión, y deprimidos o presionados creo que bajamos nuestro rendimiento.

No hay jornada este fin de semana. Supongo que habrá tiempo para pensar, y tal vez para recuperar jugadores. Y después de fallas, de verdad, el primer partido de liga. Bajaré con inocente ilusión a La Murta (ya veré si lo consigo). ¡Desconecten unos días y pásenlo bien!

