Dos falleras mayores unidas por el nombre y el destino

Gisela Carpintero i Alventosa, Fallera Major de Xàtiva, y Gisela Huerta i Cardós, Fallera Infantil, comparten muchas más cosas, además del nombre, al que para distinguirlas, ya han encontrado una solución, y a la fallera mayor la llaman con todo el nombre y a la infantil abreviado en “Gise” . El cargo de máximas representantes falleras de la ciudad ha unido a dos setabenses que, además de en su pasión por las fiestas josefinas, coinciden en gustos, indumentarias o actos falleros “preferidos”. Incluso comparten espacio habitual del día a día, ya que la fallera mayor trabaja en el comedor del colegio de Xàtiva en el que estudia la infantil, y familiares de ellas, unas tías, son muy amigas entre sí. Un camino en el que estaban casi predestinadas a cruzarse y que las ha entrelazado las Fallas de Xàtiva de 2025.

Gisela Carpintero y Gisela Huerta a las puertas de Sant Domènec. / Estudio Federico

Las dos tienen los nervios controlados y desean que llegue ya la Setmana Gran Fallera, “pero que no pase”. Los actos más esperados de los que están por venir son la Ofrena a la Verge en la Seu y la Baixada de Sant Josep del día 19. Gisela Huerta expresa que la ofrenda “es un acto muy bonito, le llevamos el ramo a la Virgen. Es, junto al de Sant Josep, mi preferido”. Su tocaya asiente, “espero todos los actos y vivirlos como corresponde a cada uno de ellos, pero en especial la Ofrena, y sobre todo Sant Josep”. De los ya vividos, también coinciden en destacar la presentación como falleras mayores y la Crida. Gisela Carpintero manifestaba que “la presentación es uno de los más importantes para una fallera mayor, porque es el que da el pistoletazo de salida, recibes la banda, te nombran fallera mayor. Es uno de los actos más especiales, aunque el acto de la Crida es muy emotivo. Ahí te das cuenta de que las Fallas han llegado, ves a la gente que tiene ganas de vivir ya la fiesta”. La infantil añade que en la Crida “toda la gente está esperando a que digas que ya estamos en fallas. Y la presentación es muy bonita porque tienes al lado a la gente que te apoya, que te motiva en cada momento”. Con el marco del Antic Hospital como nuevo escenario, la Crida ha ganado entidad y para las dos “es espectacular, impresiona mucho. Pero a mi me impactó más durante el ensayo, cuando ves la cantidad de gente que se puede concentrar en la plaza, el aforo de la Seu. Y durante la Crida también, sobre todo cuando ya has proclamado el discurso, han pasado los nervios y comienzas a fijarte que está todo lleno, tanta gente unida por la pasión de las Fallas, es impresionante”, explica la fallera mayor. La infantil lo corrobora, “impresiona ver a toda la gente ahí, esperando a que lleguen las Fallas”.

Gisela Carpintero, Fallera Major de Xàtiva 2025. / Estudio Federico

A las dos les están sorprendiendo algunos actos y lo que conlleva ser las máximas representantes falleras de Xàtiva, aunque las dos tienen ya “experiencia” en cargos. Carpintero ha sido fallera mayor e infantil de su comisión (Falla Plaça del Mercat) y Fallera Major Infantil de Xàtiva en 2015, hace justo diez años. Ahora lo completa con el de Fallera Major de Xàtiva. “He tocado las dos partes de las Fallas de Xàtiva. Cuando fui infantil no había la actividad de ahora, las Fallas van evolucionando y ahora veo esa evolución, se notan las cosas que han cambiado. En mi época de infantil no estaba aún el G8 [el organismo que agrupa a las ocho mayores potencias falleras de fuera de València, y que forman las juntas locales de Xàtiva, Alzira, Dénia, Borriana, Torrent, Sagunt, Sueca y Gandia]”. Las falleras mayores de estas poblaciones se invitan entre ellas a diferentes actos. La máxima representante de Xàtiva señala que haber vivido esos dos momentos de la fiesta en Xàtiva “no lo cambio. He visto las dos perspectivas de las Fallas, de antes y de ahora, y me ha ayudado a ser consciente de lo que iba a vivir con este cargo, los actos, la responsabilidad. Me ha ayudado a representar mejor a Xàtiva”. Huerta tampoco es “novata”. El año pasado fue fallera mayor de su comisión (Falla El Cid-Plaça de la Trinitat) y reconoce que gracias a ello “estoy más relajada. Aunque no son los mismos actos y como Fallera Major Infantil de Xàtiva tienes más responsabilidad para representar a todo el colectivo fallero infantil setabense, me ha ayudado haber sido fallera en mi comisión, porque ya conozco a gente. Además, las damas y acompañantes de la Cort ya formamos una piña el año pasado y eso nos ha ayudado a no partir de cero”.

Gisela Huerta, Fallera Major Infantil de Xàtiva / Estudio Federico

Desde que a finales de mayo del año pasado ambas recibieron la llamada del alcalde, Roger Cerdà, anunciándoles que eran las elegidas para falleras mayores, no han parado de pensar en su “reinado” de 2025. Gisela Carpintero ya comentaba entonces que pensaba en trajes y actos. Diez meses después asegura que se han cumplido sus deseos. “Me adelanto a las cosas y si vienen bien, y si no también. En indumentaria sabía las cosas que quería y fue directa a lo que tenía en mente. He podido cumplirlo gracias a mis padres y mi familia. Todo lo que pensaba y quería en tema de indumentaria ha sido decidido por mi y mi familia”. Una familia que también ha sido decisiva en la caso de Gisela Huerta. “Los trajes más importantes los ha elegido mi madre, yo no he sabido nada, era una sorpresa. No sabía ni el de la presentación ni el de la Crida, y mi madre tiene muy buen gusto. Ha elegido muy bien, me han encantado todos.

El cargo de Fallera Major de Xàtiva comporta una “popularidad” en la ciudad. Ambas se han sorprendido de que se las reconozca por la calle, que la gente hable de ellas y las felicite, algo que ha sido habitual desde que fueron elegidas. Una “fama” que les ha comportado alguna anécdota. La Fallera Major explicaba que “el pasado domingo nos fuimos las chicas de la Cort a la mascletà a València. Y me llamó un amigo para preguntarme si iba en el tren, porque había oído que comentaban que la Fallera Major de Xàtiva iba en el tren. Me sorprendió mucho. Te das cuenta de la gente que te conoce y de la repercusión que tiene el cargo”. Para la Infantil “es agradable ser conocida, en parte. Unas veces sí, otras menos. Yo no me siento el centro de atención, soy una más, pero por el cargo que ostento no soy una más, aunque yo me siento así. No me siento más ni menos que nadie”.

El cargo también les ha permitido estrechar vínculos con el mundo fallero y con representantes de otras comisiones. Carpintero apunta que “gente que conocía de vista o ni conocía, ahora he establecido amistad con ellas. Las Fallas contribuyen a ello, a hacer amistad con gente que antes no coincidías por edad o por otros motivos”. Huerta apostilla que “con los niños y las niñas de las comisiones hemos hecho piña, cada uno tiene sus características, pero juntos nos ayudamos unos a otros”.

La sintonía entre las dos falleras mayores también es más que evidente, pese a que no se conocían de antes de asumir el cargo. “En las convivencias nos empezamos a conocer y comenzamos a tener muy buena conexión. Gisela es muy buena y me ayuda en todo lo que necesito, tanto de temas falleros como de otros. Es una compañera de viaje muy especial”, expresa la fallera Infantil. La Major lo ratifica, “siempre estamos charlando, nos comentamos las cosas. Ya nos consideramos amigas y la amistad va a perdurar”.