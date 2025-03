El Ontinyent 1931 recibe al CD Roda en un nuevo partido de necesidad

Quedan nueve jornadas en la Tercera Federación. Nueve fechas para conocer el desenlace de la competición, con descendidos y la lucha por el ascenso. Con el paso de las jornadas, la tónica habitual ha sido la igualdad y es que hemos visto cómo en un par de semanas un equipo pasa de luchar por el playoff, a hacerlo por la permanencia. Esta semana, el Atzeneta visita al Atlético Saguntino para intentar dar un puñetazo sobre la mesa y volver a ser un firme candidato al playoff. Por su parte, el Ontinyent 1931 recibe al Roda con la necesidad de alejarse del descenso.

Jornada matinal para los de Fran Giménez que visitan el Camp Nou de Morvedre a las 12 horas para medirse al Atlético Saguntino. El duelo estará dirigido por José Miguel Carballa, asistido en las bandas por Nicolás Adell Tomás y Santiago León Sánchez. Desde la llegada de Frangi, el conjunto taronja ha conseguido pleno de victorias en casa, con la última el pasado fin de semana ante el Crevillente por la mínima (1-0). A mejorar, los desplazamientos, por eso el domingo intentará salir victorioso ante el Saguntino, que arrastra tres derrotas consecutivas. Los de Carlos Ortí sucumbieron el pasado fin de semana ante el Jove Español (3-2). En el partido de la primera vuelta entre los taronja y los romanos el marcador fue de empate sin goles. El Atzeneta llega sin bajas por sanción y los locales no podrán contar ni con Óscar Bertó ni Mauricio Rivera, por las expulsiones que sufrieron la anterior jornada. Solo cinco puntos separan al Atzeneta de la promoción de ascenso y buscará recortar esa distancia ante un Saguntino cuyo objetivo es volver a la Segunda Federación y se sitúa al inicio de la jornada a tan solo dos puntos de los puestos de privilegio. Enfrentamiento entre dos de los llamados a estar en la zona alta de la tabla al inicio de la competición y este fin de semana podría ser clave en sus aspiraciones, con mayor necesidad de victoria para los de la Vall d’Albaida.

En la tarde del domingo, el escenario futbolístico se traslada al Clariano, donde los de Roberto Bas recibirán al CD Roda a partir de las 17 horas. La contienda estará dirigida por Albert Pérez Parets, asistido en las bandas por Jaime Eduardo Madrid Arango y Héctor Belda Ferrairó. A pesar de la última victoria en casa, ante el Atzeneta (1-0), los de la capital de la Vall d’Albaida se encuentran demasiado cerca del descenso, con tan solo cuatro puntos de distancia. A los blanc-i-negres les está pasando factura no ser capaces de sumar lejos de su feudo. La pasada jornada cedieron en su visita al Villarreal C por tres goles a cero. Por su parte, los castellonenses llegan a la fecha con tres empates consecutivos y la derrota del pasado sábado ante el Atlético Levante (1-0). Roberto Bas no podrá contar para el duelo con Andreu Serrano, que vio la cartulina roja en los últimos compases del duelo ante el minisubmarino. Los gualdinegros también cuentan con bajas sensibles por sanción como son Martí Prera y Néstor Querol. El partido se presenta intenso y de tensión, con los valldalbaidins que necesitan sumar para alejarse cuanto antes del descenso y los castellonenses conseguir los tres puntos para dormir una semana más en playoff.