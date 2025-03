Las fallas de Xàtiva aplazan la Ofrenda al sábado

La predicción meteorológica que pronostica la persistencia del las precipitaciones a lo largo de todo el día de este martes ha obligado a suspender la Ofrenda a la Mare de Déu de la Seu que estaba programada para esta tarde por las principales calles de Xàtiva.

Después de cancelar este lunes la tradicional "recorreguda" de las diferentes fallas por los 19 monumentos de la ciudad -que finalmente fue sustituida por un encuentro de charangas en la Albereda aprovechando la tregua temporal de las lluvias- los presidentes de las comisiones se reunieron anoche para evaluar qué se hacía con la Ofrenda, uno de los principales actos del calendario fallero, que suele reunir a más de 2.000 participantes cada año.

Finalmente, pasada la medianoche, la Junta Local Fallera (JLF) anunció la decisión de aplazar el homenaje floral que desemboca en la Seu a este próximo sábado 22 de marzo.

En el colectivo no se quiere repetir la imagen de 2022, con los falleros desfilando bajo un terrible aguacero que deslució mucho la ofrenda.

La suspensión también pesa sobre la "mascletà" de este martes a cargo de la Pirotecnia Crespo, dado que la previsión es que no deje de llover en todo el día. Sería la tercera que no se dispara desde que comenzó el ciclo fallero, el pasado viernes. El programa de hoy también incluye la Nit del Foc, esta medianoche en el Jardí de la Pau.

Predicción para mañana

Muchos son los falleros -y no falleros- de Xàtiva que lo primero que hacen estos días al levantarse es mirar el cielo y consultar la predicción del tiempo en el teléfono móvil o el ordenador. Para mañana miércoles, los pronósticos offrecen un respiro y, en principio, no se prevén lluvias, solo cielos nubosos. La Baixada de Sant Josep, uno de los actos más singulares y emblemáticos de las fallas de Xàtiva, de momento, no corre peligro.