"No queremos que nuestro barrio sea un orinal": el casco antiguo centra la crítica fallera de Xàtiva

Las fallas de Xàtiva han vuelto a desplegar su aguijón satírico y nadie con un puesto público de responsabilidad en la ciudad está a salvo de quedar ridiculizado. Aunque algunos carteles explicativos de los monumentos han quedado ilegibles o deslucidos por las persistentes lluvias, las calles rebosan por unos días de dardos dirigidos a los políticos y a la Junta Local Fallera (JLF).

Por tercer año consecutivo, Abú Masaifa se ha alzado con el premio a la mejor crítica local gracias al afilado ingenio del imbatible Rafa Tortosa, que ha puesto letra al monumento "La reversió de la natura". La explicación retrata a Xàtiva como una "ciudad estancada" que "ya no es referente de nada", donde los proyectos e inversiones pendientes marchan "a paso de tortuga" y la zona del núcleo antiguo "continúa abandonada".

El "Saloon El Ventorro", en República Argentina. / Perales Iborra

Casi todas las fallas se hacen eco de los conflictos del centro histórico, que acapara la mayor parte de los "versets" de este año. En República Argentina, la segunda mejor clasificada en crítica local, se pone el foco en que el comercio tradicional del conjunto histórico "está en peligro de extinción". "El comerç al nucli antic va morint de forma brutal. Si vols comprar-te un abric, ves al centre comercial", reza uno de los carteles monumento, que contrapone este declive con la asombrosa proliferación de barberías. "El nucli antic, deixat de la mà de Déu, es troba en una situació greu. No se salva la plaça de la Seu ni tampoc els voltants del museu", incide otro de los letreros.

El tercer premio de crítica ha ido a parar a Molina Claret, con una explicación de Guillem Alborch que dedica una escena a las quejas por los orines en la zona de ocio que rodea al Mercat. "Cada vegada més pubs i en qualsevol cantó pixen. El veïnat s'en va i botigues no en queden. I la policia? Ni mut, no agafaran a ningú pixant en un cantó per aplicar-li sanció", se lee entre los ninots de la falla.

Pero si hay un monumento especialmente reivindicativo con este tema es el de Tetuán-Porta de Sant Francesc, que recoge numerosas alusiones a un casco antiguo dibujado como un "río de orines" por donde podría navegar "el arca medieval" ante "el estupor del vecindario". "Està el Mercat saturat de bars i restaurants, el que fa que allí no dorma ni el gat per culpa dels crits aberrants". "Som el casc marginat de la ciutat de Xàtiva, on es pot fer l'animal sense sanció administrativa". O: "sols volem viure tranquils i que el barri no semble un orinal". Y continuan: "Una dana d'aigües fecals apareix cada cap de setmana pels carrers i portals i decorant alguna persiana. La convivència està arraconada i oblidada". "El Mercat és una zona acústicament saturada que els caps de setmana es corona com a territori assilvestrat". La falla también recuerda los emblemáticos comercios tradicionales que han "muerto" en la zona, estampando su nombre en lápidas que rodean a la figura de la Muerte, representada con una guadaña.

En Selgas señala que Xàtiva es "la mejor ciudad para vivir" si no lo haces en el casco antiguo, haciéndose eco tanto de los orines como de los edificios en "estado crítico" y de la sentencia que recientemente ha obligado a reducir el horario de los pubs para garantizar el descanso vecinal. "L'oci de Xàtiva s'ha acabat i als empresaris els passa factura", señala la explicación de la falla, que ironiza con que los próximos en ver recortada su actividad nocturna pueden ser los casales falleros. Cuando las barbas del vecino veas cortar...

Roger Cerdà y Amor Amorós, con indumentaria asiática en Molina Claret. / Perales Iborra

De regreso a la falla ganadora, en Abú Masaifa se aplaude la decisión de peatonalizar la calle Montcada o la plaça del Raval, pero esperan que la propuesta "no se quede en el cajón". La crítica de este monumento incide en los problemas de calefacción que sufren los usuarios de la Llar dels Jubilats o en los achaques de los plataneros de la Albereda.

En el montaje de Raval señalan como "humo" los compromisos que no terminan de materializarse y retratan a la primera teniente de alcalde Amor Amorós como una "gheisa" que "promete pero la ciudad está parada". "Que els polítics deixen de fer teatre i escolten la veu d'un Raval sense imatge", proclama uno de los versets. También cuestionan el cierre al tráfico de la plaza por el "caos" que puede llevar aparejado y la "confusión" de la medida. La falla critica la falta de entendimiento entre el gobierno municipal y la oposición, enzarzados en continuos conflictos poco edificantes.

La polémica del recorte horario de los pubs del Mercat, reflejado en la falla Selgas. / Perales Iborra

En Ferroviària también ponen el foco en que cada pleno "es una pelea" y lanzan un dardo al PP, partido al que relacionan con el "invento de fábulas y mentiras para desgastar al gobierno cada semana". El portavoz del popular, Marcos Sanchis, aparece en esta falla como "Marcus el preparat", un "león a la espera de hacerse con la alcaldía a la sombra del panteón". El alcalde, Roger Cerdà, es, por su parte, el "Rogertornio el centurio". La explicación de este cadafal dedica una escena a la inmatriculación de terrenos en el Bellveret por parte del exabad de la Seu Arturo Climent Bonafé, una "maniobra poco noble" que "ha incendiado a los vecinos". "Diuen que ho va fer de 'bona fe' i volen que ens ho creguem de veritat. Si ho arriba a fer a mala fe es queda amb tot el terme de la ciutat", comenta con sorna uno de los carteles.

Marcos Sanchis y Roger Cerdà, caricaturizados en la falla del Raval. / Perales Iborra

De esta misma polémica también se hacen eco en Molina Claret, donde se han instalado unos estandartes que caricaturizan a los principales políticos de Xàtiva ataviados con indumentaria china. Los textos no dejan títere con cabeza, pero la mayor bofetada se la lleva Vox: "Sembla mentida que a Xàtiva quatre xalaos li fan l'ola a un partit profexisita que ací no pega ni en cola".

Críticas al Museu Faller

El recorrido explicativo de este monumento compara el Museu Faller de Xàtiva con "la casa del terror". "El pintaren tot de negre per tal d'amagar-ho tot. Tots els prèstecs amagats, molts pergamins, esbossos i altres objectes valuosos que no sabem on estan. I els ninots indutats?". En este mismo diagnóstico coinciden en Selgas: "el Museu Faller aspirava a suscitar enveges però quan cauen quatre gotes encara s'ompli de goteres".

Crítica a la JLF en República Argentina. / Perales Iborra

En clave fallera, en la mayoría de monumentos hay alusiones muy críticas con el proceso de elección de la actual presidenta de la JLF, Celia Gorrita, que estuvo envuelto de controversia. También se cuestionan los problemas con los jurados, que en el caso de Selgas condujo a una denuncia de discriminación en su presentación oficial.

El recuerdo de la fatídica dana que ha dejado 227 muertos también queda reflejado en muchas fallas de Xàtiva. En el montaje de República Argentina, que evoca el salvaje oeste, hay unas viñetas que cuentan la historia de "La desaparició de malson" y una escena dedicada a El Ventorro, "el saloon on estava el president Mazón. Mentre València s'anegava ell es tocava la fava", apunta un verso del monumento.

El alcalde y los concejales del gobierno, como romanos en Ferroviària. / Perales Iborra

En Juan Ramón Jiménez se deja constancia de la polémica por los palés de donaciones con material para los afectados de la dana que permanecen bloqueados en Xàtiva y también hay un recado para el Consell: "Deixeu de jugar amb la llengua i centreu-se amb el que importa perquè encara resona l'aigua a les escoles de Paiporta".