Xàtiva pierde otro comercio tradicional con el cierre de Natanael Carrasco

Es una dinámica que se sufre en todas partes. Las tiendas de toda la vida se ven abocadas al cierre por múltiples factores; el comercio tradicional agoniza. Los casos son muy variados, ya que ocurre con negocios de múltiples sectores. La falta de relevo generacional o familiar y las malas perspectivas de futuro suelen ser dos de los factores determinantes.

En Xàtiva, por ejemplo, ha vuelto a ocurrir. En la tienda de ropa y sastrería Natanael Carrasco -ubicada en la calle Carlos Sarthou- ya han colgado los típicos carteles que anuncian la decisión.

Fachada de la tienda Natanael Carrasco en Xàtiva, que ha anunciado su cierre. / Perales Iborra

Se trata de otro comercio clásico de la capital de la Costera que bajará la persiana si nadie se interesa por un posible traspaso. Natanael Carrasco es el actual dueño. Ayer atendió a Levante-EMV y rememoró los inicios de la empresa: «Operamos con el nuevo nombre desde 2013, cuando me hice cargo yo solo, pero siempre hemos sido un negocio familiar. Mi padre, que era sastre, comenzó en el año 1968. Yo y mi hermano cogimos el relevo como la segunda generación. La idea era que nuestros hijos fueran la tercera, pero no ha podido ser. Es una pena».

«Yo me jubilo, ese es el motivo principal del cierre. Pero este no era el plan, queríamos que continuara siendo un negocio familiar. Todo comenzó con mi padre, que era sastre. Luego, ya cogimos las riendas mi hermano y yo. Sin embargo, las circunstancias han cambiado y ahora no hay relevo generacional», prosiguió. E incidió en los cambios en los hábitos de la gente: «Todo es diferente. Yo recuerdo cuando Xàtiva era un núcleo importante, que siempre estaba lleno. Ahora, paseas por el centro y está muerto un fin de semana. Así es muy difícil que subsistamos los comercios».

Consultado por la posible fecha del cierre, Carrasco explicó que el establecimiento no estará operativo en 2026: «Acabo en 2025, eso seguro. Creo que será antes de verano, pero aún no tengo todos los detalles cerrados. La decisión está adoptada. Yo tengo 68 años y estoy con la jubilación activa, lo que me permite trabajar, pero no lo veo nada claro. Sin embargo, no hay factores externos que me obliguen a tomar una decisión acelerada».

Agustí Perales Iborra

Dado el inminente cierre, en la tienda de ropa han optado por rebajar los precios de sus productos:«La ropa de vestir está a un 50 % y los trajes, que es nuestro punto fuerte, a un 30 %. Ahora, viene la época de celebraciones como bautizos y comuniones y queremos darle un último empujón a la cosa. El cartel está puesto desde hace poco tiempo, una semana más o menos. De momento, ha entrado poca gente , ya que ha coincidido con los días de lluvia y como dice el refran ‘carrer banyat, calaix eixut’. Pero, sí que se va notando que los clientes se han enterado y están preguntando».

«Por desgracia, son muchos los comercios que cierran. Es una situación generalizada. El problema que le veo a Xàtiva es la falta de aparcamiento. La ORA está colapsada. La gente viene, da dos vueltas, ve que no puede aparcar y acaba yendo a otro sitio», sostiene el empresario setabense.

«Además, el incremento de la venta online lo ha cambiado todo. Hasta el 2019 se iba vendiendo por internet, era una rama más de negocio. Pero, fue llegar la pandemia, la gente se quedó encerrada en casa y se aficionó al teclado… cuando acabó la pandemia nosotros pensamos que podíamos recuperar las ventas tradicionales y no ha podido ser", ahonda. "El bajón ha sido tan grande que es uno de los factores que me abocan al cierre para no dejarle el marrón a mis hijos. Ellos iban a continuar, junto un empleado que está apunto de jubilarse, pero todo ha cambiado. En los años buenos llegamos a ser hasta 13 o 14 personas en plantilla. Mis hijos han visto que esto no daba, se han buscado la vida y ya están trabajando en otros sectores. Somos una familia de Xàtiva. El local es nuestro. Sino logramos un traspaso de negocio, la idea es alquilarlo. Pero, eso ya se verá», apostilla.