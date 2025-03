Fuego «purificador» en el Olímpic de Xàtiva

Parece que haya pasado un siglo, pero solo ha sido un fin de semana sin fútbol. Parece que la liga haya acabado, pero nos queda el desenlace. Parece que no exista el sol, y así ha sido.

Durante estos últimos días entre el cielo gris y la lluvia, entre las fallas, entre que ha sido una semana «de selección» y entre que los últimos partidos los hemos perdido, casi que me he olvidado del Olímpic.

Este miércoles he escuchado ante la saciedad lo del «fuego purificador» que es la «cremà» de las fallas. Me gustaría que hubiera sido así para el Olímpic de Xàtiva.

Necesitamos «purificarnos» todos. Ellos (jugadores y cuerpo técnico) y nosotros, los aficionados. Toca «olvidarnos» de las sensaciones de los dos últimos partidos y recuperar el juego, la confianza, la motivación, la portería a cero de antes de ese empate a tres en Gandía.

Toca hacerlo si queremos vivir un desenlace porque ni no lo hacemos entonces, de verdad, la liga se habrá acabado y habrá quien tenga motivos para no bajar ya a La Murta, y eso no es bueno.

Lo repito por enésima vez: el Olímpic es un enfermo que se está recuperando de un coma institucional, por lo tanto, cada día cuenta, cada partido ganado, cada entrada que se paga en La Murta, cada publicidad contratada, hacen que en enfermo pueda soñar en su recuperación. No lo pongamos más enfermo. Este domingo seamos un poco «aspirina» para el equipo. Necesitamos puntos.

