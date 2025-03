Una masclèta de "supersábado" en el último día de las Fallas de Xàtiva

Las Fallas de Xàtiva terminan hoy su calendario oficial con un atípico "supersábado" que tiene a la mascletà que se acaba de disparar, la Ofrenda y la Nit del Foc como actos principales. La influencia del mal tiempo causó que se trastocara el calendario oficial de las fiestas josefinas en la capital de la Costera. A pesar de ello, los falleros -y no falleros- no han fallado en ninguna de las citas. Y en la mascletà del 22 de marzo también han cumplido. L'Albereda se ha visto completamente invadida de gente, con algunas comisiones acudiendo con charangas. Muchos han sido los que miraban a un cielo plagado de nubes. Por suerte, la lluvia no ha hecho acto de aparición este mediodía.

Uno de los tramos de la mascletà disparada hoy, sábado 22 de marzo, en Xàtiva. / Perales Iborra

El disparo ha sido coordinado por Pirotecnica Crespo. Vicent Rodríguez, gerente de la firma, ha atendido a Levante-EMV y ha explicado el diseño del disparo: "Hablamos de una mascletà potente que ha tenido un comienzo con descargas, 'roncaores' y castillo de humo de colores. Luego, el público ha escuchado cuatro retenciones, un terremoto marca de la casa con un 'Crespo' doble, un final y un digital, que gusta a la gente mucho. El golpe final lo ha acabado todo".

En total, en la mascletà de hoy de Xàtiva se han 34 kilos de pólvora. Consultado sobre cuantos disparos han coordinado este año, Rodríguez ha comentado que "hemos estado en Alzira, Valéncia, Xàtiva, la Pobla, Albalat, Alcúdia, Carlet... en muchos sitios. Decir ahora el número es difícil, pero han sido muchas. Esta es la última del año, ya que se suspendió la del 18 de marzo. Volvemos a Xàtiva con mucha ilusión".