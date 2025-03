El servicio por carretera entre Xàtiva y Alcoi se estrena con retrasos de hasta hora y media

El servicio de autobuses habilitado por Renfe para cubrir el trayecto entre Xàtiva y Alcoi, ante la interrupción del servicio ferroviario por las obras de renovación de la línea, ha comenzado con diversas incidencias que han generado malestar entre algunos usuarios y usuarias. La primera jornada, que se ha desarrollado este lunes 24 de marzo, ha estado marcada por retrasos significativos en determinadas frecuencias y la falta de información en algunas estaciones. No obstante, otros viajeros y viajeras han podido completar sus desplazamientos sin grandes problemas y dentro de los horarios previstos.

Y es que Renfe ha programado más de 11.500 servicios por carretera para garantizar la movilidad durante el tiempo que duren las obras de renovación de la línea, alrededor de año y medio según el plazo de ejecución. Según la compañía ferroviaria, estos trabajos permitirán mejorar la fiabilidad, capacidad y tiempos de viaje de los trenes de Media Distancia. Durante este período, los pasajeros y pasajeras tienen la opción de realizar el trayecto en autobús entre Xàtiva y Alcoi, con dos modalidades de servicio: uno con paradas únicamente en Ontinyent, Albaida y Benigànim, y otro con paradas en todos los municipios de la ruta (Cocentaina, Agres, Ontinyent, Agullent, Albaida, Bufali, Montaverner, Pobla del Duc, Benigànim y El Genovés) que ha sido el que ha protagonizado los principales retrasos en la primera jornada. De hecho, el autobús que salía a las 9:30 horas de Alcoi y debía llegar a Xàtiva a las 11:32 horas, lo ha hecho con más de hora y media de retraso.

Falta de información

Algunos de los viajeros y viajeras han manifestado su malestar por los problemas vividos en esta primera jornada. Pili, una usuaria de Ontinyent que se desplazaba a València por motivos médicos, relataba su experiencia: “He cogido el autobús desde Ontinyent a las 10 y hemos llegado a Xàtiva a las 11, en este sentido ningún problema. Sin embargo, sí que considero que hace falta más información. He ido a la estación de tren de Ontinyent porque no sabía que no había circulación de trenes. Desde allí he tenido que ir hasta dentro del pueblo a coger el autobús. He tenido que ir a la parada de abajo y salía desde la de arriba... Ningún papel informativo… nada”.

Usuarios y usuarias del servicio por carretera entre Xàtiva y Alcoi suben a un autobús en la estación de ferrocarril setabense / Agustí Perales Iborra

En la misma línea, María, usuaria de Benigànim, describía su experiencia como “fatal”: “El servicio de las 7 de la mañana ha pasado con bastante retraso en Benigànim. Le hemos preguntado al conductor y no sabía bien dónde iba. No he pagado el billete… me llegan a obligar a pagarlo después de todo y lo reclamo. Ahora estoy esperando para volverme. Teóricamente, sale a las 13:20 horas y espero llegar a casa a las 14:00 horas, pero después de lo de esta mañana no me fío… A ver qué pasa”.

No obstante, otras personas como Diana, también de Benigànim, aseguraban que su viaje se desarrolló sin inconvenientes: “Para ser el primer día, está bien. Ha salido puntual a las 10:38 desde Benigànim. Necesito el tren todos los miércoles para traer a mi hijo a atención temprana y el inicio de las obras no me viene bien. Espero que el servicio de autobús funcione bien para poder adaptarme”.

Renfe minimiza las incidencias

Desde Renfe han calificado la primera jornada del servicio de “normalidad”, aunque reconocen que se han producido “disfunciones horarias” que achacan a “incidencias propias del arranque del servicio”. La compañía ferroviaria afirma que la afluencia de pasajeros en los autobuses y microbuses programados está siendo similar a la que tenía el tren, y que los retrasos registrados en algunas frecuencias han sido “puntuales y se solucionarán”.

Uno de los autobuses del servicio por carretera entre Xàtiva y Alcoi en la estación de ferrocarril setabense / Agustí Perales Iborra

Asimismo, Renfe insiste en que este plan alternativo permitirá garantizar la movilidad de los pasajeros y pasajeras los próximos 16 meses en los municipios afectados mientras se desarrollan las obras. La compañía mantendrá todas las relaciones de Media Distancia en el corredor dando servicio a los distintos municipios de la ruta.

160 millones de euros

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible da, así, el primer paso para iniciar las obras de renovación completa de los 64 kilómetros de la línea Xàtiva-Alcoi, parte fundamental del Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana. La inversión global de 160 millones de euros incluye la instalación de 130 km de carril, 110.000 traviesas y 130.000 metros cúbicos de balasto, mejorando así la capacidad y fiabilidad del servicio ferroviario. También se ampliarán andenes en varios apeaderos y se añadirán vías adicionales en Ontinyent y Alcoi, optimizando la operatividad y seguridad de la infraestructura.

Con todo ello, el arranque del servicio de autobuses en sustitución del tren ha dejado una primera jornada con opiniones diversas. Está previsto que el servicio está en funcionamiento, si las obras cumplen los plazos previstos, hasta el 23 de diciembre de 2026.