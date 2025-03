La victoria da aire al Olímpic

Respira más tranquilo el CD Olímpic tras volver a ganar. Lo hizo en La Murta, 1-0, ante el Eldense. Después de haber encajado nueve goles en los tres partidos anteriores se mantuvo, esta vez, dejó la portería a cero. El golazo de Lucho desde fuera del área en el m.22 de juego se convirtió en definitivo. Tras el gol pidió la camiseta del 9, Mauro Melo, presente en el palco, para dedicarle el gol.

Tras el encuentro el entrenador local, Jose Manuel Rueda, se mostró satisfecho por el partido pues explicó que “hemos tenido una primera parte muy buena, de las mejores en sensaciones de juego y en cuanto a lo que queremos hacer. Hemos encontrado el camino que habíamos perdido últimamente. En la segunda parte, ellos nos han presionado un poco más arriba, se ha convertido en un partido de ida y vuelta, pero hemos salido madurarlo, algo que no ha pasado en otros partidos”, declaró a la conclusión del partido.

El técnico ha dicho que “el objetivo era sacar los tres puntos, si además los sacas con buenas sensaciones y con portería a cero, mejor”.

Una de las novedades del partido, pese a que Javi Doménech fue uno de los destacados en el último partido, fue la titularidad de Rubén en la portería. Rueda no le ha dado mayor importancia pues “desde que soy entrenador he cambiado a todos los jugadores, no repito onces y creo que era un buen momento para airear un poco la portería”, ha explicado.

Salvo el Benigànim, que ha perdido, no lo ha hecho ningún otro de los de arriba por lo que el Olímpic se mantiene a cinco puntos de los puestos de promoción de ascenso. “No quiero que me preguntes por la clasificación, debemos centrarnos en hacer una semana de entrenamiento lo mejor posible y llegar bien al próximo partido” ha dicho Rueda.

El próximo partido será contra el Hércules B. Junto a Mauro Melo, en el palco, presenciaron el partido los lesionados Ekedi, con muletas, y Francesc, junto al sancionado Víctor Giner.

A la conclusión del partido se ha conocido el fallecimiento de uno de sus delanteros más recordados: el "Chato" Aragón, a quien seguro se le rendirá homenaje en el próximo partido en casa.