El Familycash Xàtiva voleibol planta cara al líder pese a la derrota

El Familycash Xàtiva voleibol planta cara al líder Futbol Club Barcelona pese a la derrota por 3-1 (15-25/25-17/13-25/10-25) en partido correspondiente a la jornada 21 de la superliga2 que se disputó el pasado sábado en el pabellón de voleibol setabense. El numeroso público asistente disfrutó de un gran partido viendo como su equipo luchaba lo indecible contra el poderoso Barcelona, líder indiscutible de la competición y máximo candidato al ascenso a la máxima liga del voleibol español. Los jóvenes jugadores de Xàtiva no le perdieron la cara al partido, tratando de parar las grandes rachas de juego de los catalanes, y ganaron el segundo set, aunque finalmente se impuso la lógica y el juego brillante de los visitantes. Aprovechando el encuentro se rindió un pequeño homenaje al jugador de Xàtiva Borja Reyes Giménez, un deportista canterano, que pese a haber realizado la mayor parte de su brillante carrera deportiva en Xàtiva, tuvo su momento de profesional en las filas del Palma de Mallorca. El Club, los deportistas y los familiares le rindieron un sentido homenaje luciendo unas camisetas con el número 15, el gran libero del equipo, y uno de los entrenadores en activo del club setabense.

Respecto al encuentro, el FC Barcelona comenzó con un juego arrasador en el primer set, los de Xàtiva aguantaron el marcador (7-9), pero las grandes acciones ofensivas y defensivas del conjunto catalán fueron avanzando hasta tomar una diferencia que anulaba el margen de reacción de los de Xàtiva, con una actuación estelar de Douglas Stringari. En la segunda manga cambiaba el panorama, los de Xàtiva arriesgaron lo indecible, y aunque la igualdad persistía en los primeros compases (6-6), los de Xàtiva tomaron ventaja de 10-7, forzando el primer tiempo muerto del Barça. La buena dinámica del equipo local, anulaba la reacción visitante, los del Barcelona ya no jugaban tan cómodos, trataron de arriesgar y cometieron errores, al contrario que los de Xàtiva, que se crecían cada vez más, y con 21-16 obligaron al segundo tiempo muerto de los visitantes. Finalmente, los setabenses ganaron por 25-17. El Barcelona había aprendido la lección y salieron con contundencia en el tercer set, con 0-4 los técnicos de Xàtiva pidieron tiempo muerto para tratar de frenar la dinámica catalana, pero los visitantes resultaron muy eficaces, con un juego espectacular. Los de Xàtiva lucharon lo indecible, intentando una y otra vez recortar el marcador, pero no lo consiguieron. El cuarto set fue muy parecido al tercero, desde el principio los catalanes no perdonaron y fueron tomando diferencias insalvables, finalmente ganaron por 10-25 y se llevaron los tres puntos en juego. Máximos anotadores de FC Barcelona: Livan Moreno (20), Douglas Stringari (19) y Kunda (18). Por el Xàtiva: Máximo anotador Rubén Martínez (9), Nadir Neme (7) y Jordi Escandell (7). Jugaron por el Xàtiva: Borja Reyes, F. García Roca, Daniel Mata, Nadir Neme, Sergio Peñalver, Even Gómez, Sergio Crespo, Héctor Sala, Álvaro Gómez, Pablo San Félix, Pol Benlliure, Rubén Martínez, Nicolas Herencia y Jordi Escandell. En la próxima jornada los de Xàtiva viajan a València a enfrentarse al UPV Conqueridor, el sábado 29 de marzo a las 15:45 horas.

El AHORA Vóley Xàtiva femenino no consigue puntuar en la cancha del Liceo de Paterna, pese a luchar lo indecible, cediendo incomprensiblemente el segundo set y ganando el tercer set. Finalmente 3-1 (25-17/26-24/23-25/25-10). El encuentro correspondiente a la jornada 21 de la superliga2, se disputó el pasado sábado en el Pabellón Viña del Andaluz de la ciudad de Paterna. Un partido de rivalidad muy disputado, entre dos conjuntos que se conocen bien, que tuvo fases de dominio local y fases de dominio visitante. En el primer set ambos conjuntos estuvieron muy igualados, no había un claro dominador (12-12). Dos errores setabenses y un ataque local pusieron el marcador 15-12, obligando al primer tiempo muerto de Xàtiva, rompiendo la dinámica local (15-15). La contundencia en ataque de Frias volvía a poner por delante al Paterna (19-15), y las locales gestionaron bien la diferencia. Cambiaba el panorama en el segundo set, las de Xàtiva salieron en tromba (1-6) obligando al tiempo muerto local. Las de Xàtiva lograron mantener diferencias con 10-15, pero las locales, luchando lo indecible recortaron diferencias (14-16). Las de Xàtiva siguieron luchando (17-21) provocando el tiempo muerto de las locales y colocándose en inmejorable posición para cerrar, sin embargo, las locales aprovechando el factor cancha consiguieron empatar 23-23, y provocaron el nerviosismo de las de Xàtiva. Paterna cerraba el set por un ajustado 26-24. Las setabenses lo volvieron a intentar en el tercer set, con 15-14 el partido permanecía muy igualado, con 19-19 el Paterna solicitaba tiempo muerto porque la dinámica del Xàtiva era buena, dejando claro que iban a luchar lo indecible. Un final de set de infarto, inclinó la balanza hacia las de Xàtiva que ganaron por 23-25. En el cuarto set, las locales tomaron ventaja desde el principio (8-4). Esa ventaja fue aumentando porque las setabenses tuvieron que arriesgar, y cometieron errores no forzados que fueron aprovechados por las locales, para cerrar el set y el partido. Máximas anotadoras por el Paterna: Ceballos (25) y Frias (22). Por parte de las de Xàtiva: Taina Ferrer (15), Gloria Martinez (10), Lucia Ferri (10). Jugaron por las de Xàtiva: Sandra Martínez, Carolina Paladino, Taina Ferrer, Lucia Ferri, Iasmin Cojocariu, Noelia Giacomino, Paulina Peruga, Gloria Martinez, Andrea Belaunzaran, Camila Belaunzaran. En la próxima jornada las de Xàtiva reciben el sábado en el pabellón de voleibol, a las 17:00 horas, al Futbol Club Cartagena- Algar, cuarto clasificado.

Resultados ligas regulares categorías de base

Victorias en las primeras divisiones autonómicas. Victoria del Xàtiva juvenil masculino de la primera división por 1-3 en Gandía. Victoria del Ahora vóley de la primera división juvenil femenina por 0-3 en Sedaví. Victoria del Xàtiva senior femenino de la segunda división por 3-0 contra el CV Torrent. Victoria del Xàtiva juvenil femenino de la segunda división por 3-1 contra el CV Mutxamel.

En los Juegos deportivos de la Comunidad Valenciana, derrota del Xàtiva en la primera división cadete masculino en Benidorm por 3-1. Victoria del Xàtiva cadete femenino de la primera división por 0-3 en Sant Joan, y derrota del Dental Carralero Xàtiva en la primera división infantil femenino por 3-0.

En la segunda división cadete femenina e infantil femenina, sendas derrotas de los equipos de Xàtiva en Elche. Derrota del Dental Carralero Infantil masculino contra el Elche por 3-0. Victoria del Xàtiva cadete femenino zonal contra el Real de Gandía por 3-0.