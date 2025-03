El PP de Xàtiva pide crear una unidad especializada en okupación en la Policía Local y un censo de casas okupadas

El PP de Xàtiva ha presentado una moción que se debatirá en el pleno municipal de este jueves para combatir la okupación de viviendas, un fenómeno que, según los populares, "se ha agravado notablemente" en los últimos años y "es especialmente grave en zonas del casco antiguo como la Plaça del Trinquet, calle Sant Gaietà, calle Pi, Font de Terol o Sant Cristòfol", donde sitúan "gran parte de los inmuebles okupados", muchos de ellos en estado ruinoso.

"A los problemas estructurales se suma un deterioro evidente de la convivencia, con conflictos vecinales, ruidos, insalubridad y episodios de inseguridad cada vez más frecuentes", afirman desde el principal partido de la oposición en la capital de la Costera.

La moción plantea "medidas concretas, asumibles y de aplicación inmediata", a juicio de los populares, entre las cuales figuran la creación de un censo de viviendas okupadas y otras en riesgo inminente de serlo; la puesta en marcha de una unidad especializada en ocupación ilegal dentro de la Policía Local, "coordinada con la Policía Nacional"; la activación de un Protocolo de Actuación Rápida para asistir a propietarios y vecinos afectados, la promoción de campañas informativas y de asesoramiento para que los propietarios conozcan sus derechos, el refuerzo de los Servicios Sociales "para atender los casos de vulnerabilidad real y evitar que se utilice la ocupación como excusa", apuntan en el PP, junto a la convocatoria urgente de la Junta Local de Seguridad, "con participación directa de los representantes vecinales de las zonas afectadas".

“El Partido Popular está donde siempre ha estado: con los vecinos. No vamos a mirar hacia otro lado. Exigimos que el Ayuntamiento asuma su responsabilidad y actúe ya. Esta situación no se arregla con titulares, ni con fotos en prensa, ni con vídeos en redes sociales. Se arregla con trabajo, con presencia y con soluciones. Y si el gobierno socialista no lo hace, ahí estaremos nosotros para seguir denunciando, presionando y proponiendo”, ha manifestado el portavoz del PP de Xàtiva, Marcos Sanchis.

El regidor considera que el alcalde "engañó a los vecinos al anunciar en 2020 un Plan Municipal contra la ocupación ilegal (a petición de Ciudadanos) que nunca llegó a ejecutarse". "Cinco años después, el problema se ha agravado notablemente, especialmente en el centro histórico, donde barrios enteros sufren las consecuencias de la pasividad del gobierno municipal", mantiene.

“En 2020 se anunció a bombo y platillo que se iba a elaborar un Plan Antiokupa. Salieron en todos los medios de comunicación, como si el plan ya estuviera hecho. Pero fue solo humo. Cinco años después, no hay plan, no hay medidas, no hay resultados. Solo una promesa vacía más del Sr. Cerdá”, ha declarado Marcos Sanchis.

Desde el Partido Popular afirman que en los últimos meses han mantenido varias reuniones con representantes vecinales de las zonas afectadas, escuchando directamente sus quejas, preocupaciones y demandas. “Los vecinos están hartos de que nadie del gobierno municipal les reciba, de que no se actúe, de que sus denuncias caigan en saco roto. Nosotros sí los hemos escuchado. Hemos recorrido sus calles, nos hemos sentado con ellos y hemos recogido sus propuestas. Porque lo que hace falta ahora no son más titulares, sino respuestas”, ha afirmado Sanchis.

El equipo de gobierno de Xàtiva tiene previsto contestar a los argumentos del PP en el próximo pleno. Desde el ejecutivo consideran que los populares están siendo excesivamente alarmistas y, aunque el consistorio reconoce que existen casos de okupación, indican que no hay constancia de una cantidad de quejas especialmente elevada por parte del vecindario sobre esta problemática.