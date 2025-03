Denunciada por conducir con los auriculares y con un carnet inválido para España en Xàtiva

Las administraciones públicas no cesan a la hora de pedir a los conductores que extremen las precauciones al máximo y que cumplan con todas las disposiciones del reglamento de la Dirección General de Tráfico (DGT). Las cifras de accidentes confirman la gravedad de la problemática. Y los casos se suceden todos los días.

Así, la Policía Local de Xàtiva denunció ayer a una conductora por ir al volante de un coche con unos auriculares puestos y por contar con un carnet de conducir inválido para España. Una patrulla identificó a la implicada mientras hacía una ronda de vigilancia. Primero, le dieron al alto al vehículo con las luces, pero tras no obtener respuesta activaron la señal sonora. "La conductora, al llegar a la gasolinera situada al lado del supermercado Aldi, paró el vehículo y tras solicitarle verbalmente que lo detuviera hizo un gesto con la mano y reanudó la marcha hasta el parking del supermercado", exponen las fuentes consultadas.

Los agentes comprobaron la situación administrativa del vehículo en la base de datos de tráfico y observaron que carecía de seguro por tenerlo caducado. Se pusieron en contacto con la afectada y le explicaron que iban a denunciarla por ir sin seguro y usando unos auriculares: "Durante la entrevista, la interesada se mostró reacia a colaborar con los agentes y habló en tono desafiante, con frases como 'vais a por mí porque soy mujer y extranjera... no tenéis nada mejor que hacer... a los que pasan drogas no les hacéis nada...”, comentan desde la Policía Local de Xàtiva.

La conductora confirmó que sí disponía de seguro, por lo que la patrulla se puso en contacto con la empresa aseguradora que indico que sí disponía de seguro en vigor, hasta abril, pero que había dado de baja la renovación. La firma explicó que había sido fallo suyo, "ya que no habían volcado los datos de la póliza en el tiempo que tiene por ley causando un perjuicio a la cliente".

Tras confirmar que no había infracción, los agentes le pidieron el carnet de conducir: "Mostró un permiso de la República de Francia en vigor hasta el 22.03.2032. Al ser preguntada por el tiempo de residencia en España indicó que llevaba sobre 10 años. Al tratarse de un permiso extranjero, con residencia permanente en territorio español superior a dos años, se le indicó que debió proceder al canje para que quede sometido a las disposiciones españolas relativas al periodo de vigencia, de control de sus aptitudes psicofísicas y de asignación de puntos. Por todo ello, se realizó una denuncia por infracción municipal por conducir con auriculares y denuncia con boletín de tráfico por conducir con un permiso no válido en España al no realizar el canje", comentan las mismas fuentes.

Turistas atrapados en el castillo

Por otra parte, un grupo de turistas se quedó atrapado en la reja del Castell de Xàtiva cercana al hotel Mont Sant tras intentar bajar de la fortaleza sobre las siete y media de la tarde. Llamaron a la Policía Local, que abrió las citadas rejas. Las fuentes consultadas comentan que "es una situación que se da bastante a menudo".

El horario de apertura y cierre de las rejas que hay en el camino de acceso al Castell de Xàtiva es de 10 de la mañana a seis de la tarde en invierno, ampliándose una hora más durante el verano.