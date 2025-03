Un chef de estrella Michelín para el FirAll 2025 de Xàtiva

La edición 2026 de la feria FirAll contará con la presencia del chef setabense Aitor López, que este año ha ganado su primera estrella Michelín como responsable de los fogones del restaurante tarraconense del Citrus del Tancat de Alcanar. La cita se desarrollará está programada para desarrollarse durante los próximos 5 y 6 de abril.

Aitor López (Xàtiva, 12-10-92) recibió el pasado mes de noviembre su primera estrella Michelín, uno de los máximos galardones que se entregan en el sector de la alta cocina en España. Ayer atendió a Levante-EMV y explicó que «desde el Ayuntamiento se pusieron en contacto conmigo y hemos podido cerrar los detalles. Protagonizaré un ‘show cooking’ y un taller de cocina para niños donde el ajo tierno de Xàtiva será el protagonista indiscutible».

«Creo que es positivo que se hagan este tipo de acciones para valorar el producto que cultivamos. Tengo pensadas dos elaboraciones. En una el ajo tierno será el protagonista y en la otra será el acompañante principal», detalló el cocinero nacido en la Costera.

Consultado sobre el uso de este producto tan típico de Xàtiva, López confirmó que es un enamorado del mismo:«Trabajamos mucho con el ajo tierno, nos gusta usarlo mucho tanto en las bases de recetas tradicionales como en arroces. A diferencia del ajo normal, hablamos de un producto que ayuda a una digestión más ligera, por ejemplo».

«Durante la temporada del ajo tierno te puedes encontrar el producto en muchos sitios, prácticamente en toda España. Nosotros los usamos porque nos llega, no tengo ni que hacer una demanda especial al proveedor. Me han hecho mucha ilusión que me llamaran del Ayuntamiento. Yo defiendo mucho la base tradicional en la cocina. Me ha hecho mucha ilusión poder volver. Que te valoren los tuyos se agradece», expuso.

El Ayuntamiento invertirá 2,787 euros en la actividad protagonizada por Aitor López.

52 carpas de 3x3 metros

El consistorio de Xàtiva también ha adjudicado por un importe de 24.000 euros —sin IVA incluido— la instalación de 52 carpas de 3x3 metros en la Avenida Selgas con motivo de la edición 2025 de FirAll, que incluye una feria de comercio y artesanía.

Los stands cuentan con focos LED y cuadros de protección con puntos de corrientes. Está previsto que la cita promocional tenga lugar los próximos 5 y 6 de abril, junto al Gran Teatre. El evento promocional del ajo tierno se celebra en la capital de la Costera desde el año 2016.