Unas jornadas congregarán en Xàtiva a los 118 vendedores que tiene en la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida

Los días 1 y 2 de abril el Consejo Territorial de la Once Comunitat Valenciana celebrará en Xátiva unas Jornadas dedicadas a las personas afiliadas a la ONCE adscritas a esta agencia. El ámbito de actuación de la agencia Once es Xàtiva, las comarcas de la Canal de Navarrés, la Vall d’Albaida,y la Costera; también varias localidades del Valle de Ayora. En total son 66 municipios.

El canal principal de ventas lo componen 118 vendedores, todas personas con discapacidad, y se atiende a un total de 204 afiliados, personas ciegas o con discapacidad visual grave.

El Consejo Territorial es el órgano autonómico de representación de las personas afiliadas a la ONCE, presidido por Enrique Llin Ruiz. Lo componen 10 consejeros de las tres provincias. Se eligen a sus representantes cada cuatro años en unas elecciones institucionales, con el voto de las personas afiliadas mayores de 18 años; en el mismo proceso se eligen también a las personas que compondrán el Consejo General de la ONCE, máximo órgano de gobierno de la institución.

Las jornadas se inician el 1 de abril con una reunión abierta a todas las personas afiliadas, en la que se van a proponer diversas temáticas relacionadas con el día a día de las personas ciegas y con discapacidad visual, como autonomía, ocio y tiempo libre, accesibilidad etc. El día 2 se celebrará en la agencia de Xàtiva un Pleno Ordinario del Consejo Territorial. "Es la primera vez que este órgano de representación se reúne en nuestra ciudad, con una programación completa de atención y diálogo con los que forman parte de ONCE en las tres comarcas citadas", apuntan desde la entidad.