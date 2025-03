Rompen con trapas de alcantarilla la fachada de una tienda de telefonía de Ontinyent para robar de madrugada

Un nuevo robo de madrugada en una tienda de telefonía. Esta vez ha tenido lugar en Ontinyent, pasadas las cuatro de la mañana. El establecimiento que la cadena Movistar tiene en la calle Martínez Valls ha sido visitado por los "cacos". Los trabajadores de local ubicado en la capital de la Vall d'Albaida han atendido a Levante-EMv y han explicado que aún no han hecho una valoración de toda la mercancía sustraída: "No podemos dar una cifra ahora mismo, pero se han hecho con una cantidad importante de productos. Se han llevado teléfonos de demostración que no pueden usarse y productos nuevos. En todos los casos que podamos vamos a inutilizarlos utilizando las cuentas que permiten hacerlo".

Según han detallado, los ladrones habrían utilizado trapas de alcantarilla para romper la fachada de cristal de la tienda y podrían haber actuado sobre las cuatro de la mañana de esta noche. De hecho, un vecino de la zona ha llamado a la Policía Local informando de que la fachada de cristal de la tienda de Movistar en Ontinyent estaba rota a las cinco y media de la madrugada. Los agentes de guardia han cursado un aviso a la Policía Nacional y han acudido al lugar de los hechos para confirmar el robo. Los cuerpos policiales ya han iniciado una investigación para intentar esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del robo.

Los robos de este tipo -como el más conocido de la tienda Apple de València- se han registrado durante los últimos años en diferentes tiendas similares repartidas en varias localidades de la geografía valenciana. El modus operandi suele ser parecido: los ladrones rompen la fachada -en este caso utilizando trapas de alcantarilla-, acceden al establecimiento e intentan hacerse con el mayor botín posible para intentar revenderlo en el mercado negro.

No en vano, en la tienda que en Xàtiva tiene otra cadena de telefonía un grupo de ladrones empotró un coche contra la fachada en enero de 2022. Y quemaron el vehículo en Godella.