Adéu a Ramon Ortolà

S’ha mort Ramon Ortolà. Una malaltia patida fa temps s’havia reproduït, afectant òrgans vitals, i l’ha portat a un trànsit ràpid i massa prest, atesa l’esperança de vida de què gaudim actualment. Això sí, ha mort dolçament, acompanyat pel seu fill i la seua filla, i per la seua parella. Ramon va nàixer, en 1946, a Portell de Morella, el poble de sa mare. Son pare hi exercia com a mestre. Malgrat la seua vinculació a la comarca dels Ports, l’amic finat es considerava un xativí més. Llicenciat en Història, es va dedicar a la docència. Fou catedràtic i primer director del nou IES Dr. Simarro. També dirigí durant uns anys el Centre de Professors (CEP) de Xàtiva, antecedent del posterior Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE). I cal destacar la dedicació a la política local. Durant el segon període municipal democràtic, fou tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme en el consistori presidit per Miquel Calabuig. En 1999, encapçalà la llista local del PSOE i va ser cap de l’oposició a l’alcalde Alfonso Rus. Des d’aquell any fins a 2007, Ramon seria diputat provincial. Ara, però, estava allunyat de la política i retirat de la docència.

El temps lliure li havia permès de dedicar-se a les seues passions: els viatges, la fotografia i el gravat. Ramon va ser diverses vegades pelegrí de Portell —va participar en la romeria a l’ermita de Sant Pere de Castellfort. També fou autor o coordinador de publicacions sobre aquesta fita. En 2014, per exemple, coordinà el llibre Els Pelegrins de Portell, 25 anys de retrobament, amb fotos d’Antoni Marzal. Finalment, començà a conrear diferents tècniques d’estampació: punta seca, foto-polímer... La gravadora bielorussa resident a Xàtiva Angela Malhyseva fou la seua mestra. Recorde la col·lecció de gravats Portell a la memòria amb la tècnica del foto-polímer, a partir d’unes fotos en blanc i negre realitzades als anys seixanta amb una càmera prestada per Adolfo García. Ramon també realitzà una col·lecció dedicada als Borja. Fa un any, exposà a la Casa de Cultura. A més de les dues sèries esmentades, s’hi exhibien gravats inèdits —inspirats en edificis i fonts de Xàtiva, poemes de Vicent Andrés Estellés i el grup musical del seu fill Pau. L’acte d’inauguració estava presidit per l’alcalde, Roger Cerdà. Res no presagiava la desgràcia.

No puc evitar una tristor i una nostàlgia immenses per l’amic traspassat. Vam coincidir al CEP. Vam ser companys de consistori en el segon període municipal democràtic. Els dos compartíem l’amor per l’art (fotografia, pintura). Són innombrables les vegades que jo he freqüentat sa casa i ell la meua. Tinc sobretot un record ben vívid dels viatges i les excursions que vam fer ensems. En 1999 —jo acabava d’estrenar cotxe—, vam recórrer Extremadura de nord a sud, des d’Hervás fins a Tentudía. ¡Impossible no recordar la copeta de whisky en un dels claustres del monestir de Guadalupe, després de sopar! Ramon em convidà molt sovint a la seua casa de Portell, que havia restaurat amb pulcritud. Amb ell, vaig recórrer per primera vegada els Ports (Vallibona, Vilafranca, el Forcall, Castellfort, la Todolella, Olocau del Rei...) i la comarca valencianoparlant del Matarranya aragonès (Monroig, Pena-roja, Calaceit, Vall-de-roures). Visitàrem pobles com Cantavieja, l’Anglesola, Tronchón... Ramon em descobrí la Santantonada de Portell. Integrat a l’equip d’intendència, vaig viure de prop el pelegrinatge de Portell a Sant Pere de Castellfort.

Ramón Ortolà participà en la fundació de l’Associació d’Amics de la Costera i en moltes de les seues activitats. Paral·lelament, fou guionista, director i narrador de vídeos sobre Xàtiva i el llinatge Borja. Hem perdut un bon docent, un intel·lectual i una persona treballadora i creativa. Et trobarem a faltar, amic! Són tantes les experiències compartides! El meu condol als fills de Ramon, Pau (músic) i Elena (dissenyadora gràfica), a la seua companya Àngels, als familiars i a tots als amics i les amigues que ploren el traspàs de l’ésser estimat. Que la terra li siga lleu!