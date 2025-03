Xàtiva registró en 2024 diez denuncias de propietarios por usurpación de viviendas

El pleno del Ayuntamiento de Xàtiva ha rechazado este jueves la moción presentada por el PP que planteaba una serie de medidas para combatir la ocupación ilegal de viviendas en la ciudad, haciéndose eco de los problemas de convivencia que sufren diversos vecinos, especialmente en el casco antiguo.

La regidora de Policía Local, Xelo Angulo, ha acusado a los populares de "generar alarma" y ha asegurado que "el problema real es el del acceso a la vivienda" porque en Xàtiva "solo hay 35 viviendas de la Generalitat para familias vulnerables, todas ellas llenas y con una gran lista de espera".

La edil ha reconocido que hay setabenses que están viviendo situaciones muy difíciles por la presencia de okupas en viviendas colindantes, pero ha afirmado que se trabaja de forma coordinada con las fuerzas policiales y los Servicios Sociales para poner solución y ha recalcado que los casos de los que se tiene constancia se producen en inmuebles deshabitados, en los que sostiene que resulta "muy complicado" actuar si sus propietarios no han formalizado una denuncia formal, dado que en muchas ocasiones los inmuebles están abandonados por culpa de herencia conflictivas o son de los bancos o de las administraciones.

De hecho, Angulo ha puesto encima de la mesa los datos cotejados con la Policía Local y la Nacional para revelar que en 2024 tan solo se registraron una decena de denuncias de dueños de viviendas por usurpación de las mismas. En cambio, en los últimos años, según la regidora, las fuerzas de seguridad que operan en la ciudad no han atendido ningún caso de allanamiento, que consiste en el ingreso o permanencia en una vivienda o edificio sin la autorización del morador, que sí se tramitan en lo juzgados. Este diario informó de la existencia de varios inmuebles que se venden en portales de Internet con moradores en su interior.

El área de Bienestar Social de Xàtiva emitió en 2024 un total de 112 informes e vulnerabilidad, de los cuales 29 fueron a solicitud del juzgado. En 4 de estos constan "ocupantes ignorados" como demandados, mientras que dos acabaron en un juicio impulsado para recuperar la posesión de un inmueble.

"Si no hay denuncia del propietario es muy difícill actuar", ha señalado la edil, que ha puesto en valor la coordinación con los servicios sociales y ha reprochado al PP la "criminalización" de familias vulnerables. "Hay una coordinación semanal con la Policía Local para conocer la filiación de las personas que viven en viviendas okupadas para citarlas y mediar. Hay técnicas municipales para atender a las personas y tratar de encontrarles viviendas. Se les informa de las consecuencias jurídicas de la okupación y de los trámites para solicitar alternativa habitacional". Angulo ha negado que se trate de "un problema creciente" y ha dicho que la situación en Xàtiva "no es diferente a la de otros municipios".

A juicio del concejal del PP Eduardo Llopis, sin embargo, “decir que solo hay 10 denuncias y que eso no justifica la preocupación es una falta de respeto inaceptable a los vecinos de Xàtiva”. Los populares mantienen que "muchos afectados no denuncian por miedo, por desconocimiento, o directamente por falta de confianza en que las instituciones hagan algo".

El PP niega que su intención sea “crear alarma”, si no "dar una respuesta directa a las demandas de vecinos que han visto ocupadas viviendas en su entorno y que han sufrido problemas de convivencia, inseguridad y falta de respuesta institucional". Llopis relató testimonios de algunos vecinos que han sufrido situaciones de peligro real o que sienten mucha inseguridad en sus calles. Al pleno asistieron vecinos en esta situación.

Por su parte, Angulo comparó la intervención del PP con la de un "portavoz radical de Vox" e invitó a los populares a que "pidan a la Generalitat la puesta en marcha de subvenciones de ayuda a la vivienda que han desaparecido". La concejal descartó la creación de una unidad especializada antiokupación propuesta por los populares porque "los datos no dan", pero subrayó que los agentes "están formados y preparados para actuar en caso de necesidad".

"Sin denuncia no hay solución"

Por su parte, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, indicó que se ha reunido con vecinos afectados y dijo que la moción del PP "no busca una solución real" sino "sacar rédito político con demagogia". El primer edil reconoce el problema de la usurpación de viviendas, pero señala que "afecta a todas las ciudades y no tiene fácil solución".

"Sabemos que hay personas que lo pasan mal e intentamos ayudarles en la medida de nuestras posibilidades. Desde el ayuntamiento, en coordinación con las fuerzas de seguridad, lo abordamos de manera reiterada, tratamos e informamos de las soluciones a los vecinos y, sobre todo, intentamos encontrar a los propietarios de las viviendas para que denuncien: yo personalmente he llamado a vecinos para informarles de esta situación", apuntó Cerdà en el pleno.

"Sin el primer paso, que es la denuncia, no hay posibilidad de solución", insistió el alcalde, que incidió en que el cambio normativo a nivel estatal para agilizar la respuesta a las usurpaciones de vivienda está todavía en discusión y no está siendo efectivo. "Lo primero que hago es compartir el problema que tienen algunos vecinos de la ciudad, pero también he de decir que aquí nadie tiene la varita mágica para dar una solución a este problema. Es complejo y requiere abordarlo de manera multilateral con la Policia, la Generalitat y los servicios sociales", remachó el primer edil.