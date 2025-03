La final del domingo para el Olímpic de Xàtiva

Una final. No es una afirmación banal. El Olímpic se la juega este domingo ante el Hércules B. Hay que ganar. Si se gana, además de suponer una dosis de moral y de confianza, seguiremos dependiendo de nosotros mismos para alcanzar la promoción de ascenso, que es el objetivo que se quiere mantener vivo cuantas más jornadas mejor. Si se pierde, las opciones quedarán en mínimas. Así es.

He estado tentado de arrojar ya la toalla, pero esta semana me ha recordado Marcos Prieto que dependemos de nosotros, porque en estas últimas jornadas jugamos contra tres rivales directos: Hércules B, Thader y Tavernes, los tres equipos que ahora nos preceden en la tabla, y que la temporada pasada, en similares circunstancias, se consiguió.

Lo mismo me ha dicho Mauro Melo: el entrenador ha alentado a la plantilla recordando que el año pasado se consiguió pues se ganaron cinco de los seis últimos partidos de liga, y, alguno de ellos, rival directo. Resumiendo: es difícil, no hay casi margen de error, pero es posible.

Por cierto: agradecimiento sincero a Mauro Melo, al que sigo considerando jugador del Olímpic, pese a su baja administrativa, lo que le honra pues supone un alivio para las arcas del club.

Y ya que he nombrado al “9” del equipo, palabras de reconocimiento para otro “9” histórico que nos ha dejado, el “xato” Aragón. A quien admiré como joven aficionado, de quien todos me han hablado bien, con quien he compartido ciudad… Un abrazo a familiares y amigos. Recordarlo esta semana me ha servido para motivarme, para soñar, en volver a vivir al algún día, el que un delantero del Olímpic le haga cuatro goles al Osasuna o a quien sea, en La Murta, en un partido de Copa del Rey. Pasito a pasito…

Suscríbete para seguir leyendo