El Olímpic afronta un partido decisivo para su futuro ante el Hércules B

El partido de este domingo del Olímpic ante el Hércules B (18.30h) es una final pues, dependiendo del resultado marcará esta temporada y la próxima incluso. Si se gana se mantendrán las opciones de disputar la promoción de ascenso a la Tercera RFEF, si se pierde las opciones serán mínimas.

Es un rival directo en la lucha por la promoción de ascenso. Para este partido el entrenador Jose Manuel Rueda no recupera aún al lesionado Francesc, cae Carles Vidal por sanción, se podrá contar con Víctor Giner, cumplida su sanción, y también vuelve Huerta, que en últimas semanas ha entrenado con el grupo aunque es duda para ser titular. Rueda, fiel a su estilo, no ha querido desvelar en la previa quién podría acompañar a Marc Grau como central si Huerta no sale de inicio. Ha venido bien una semana sin incidencias en la que se ha podido entrenar con la normalidad.

El técnico cree que tras la última victoria “el equipo está anímicamente reforzado. Se hizo una gran primera parte”.

Rueda, lo tiene claro: el peor enemigo “somos nosotros mismos. Cuando estamos bien hacemos un fútbol atractivo, de buenas acciones y resultados y cuando no nos sale nada cualquier equipo nos puede ganar”.

Ha adelantado respecto al partido que “los dos equipos vamos a intentar tener el balón, y somos fieles a nuestro estilo será un partido muy vistoso. Tenemos que estar muy concentrados para no cometer errores que nos suponen un serio castigo”, ha explicado. El Hércules B viene de ganar en Benigànim. El partido será de cuatro puntos para los de Xàtiva si se consigue ganar por más de un gol de diferencia.

La semana ha venido marcada por la decisión de Mauro Melo de dejar al club, ante el largo proceso de recuperación de su lesión, renunciando a las cantidades a percibir, “ahora debe recuperarse, y creo que después de todo el proceso tal necesita tranquilidad”. También por el fallecimiento del “Xato” Aragón, delantero histórico del club.

Desde el club se ha anunciado que el próximo partido en casa, ante otro rival directo, el Thader, se jugará el domingo a las 11.30h, para no coincidir con el Dinar de Germanor Fallera. Y que para el siguiente se está preparando un homenaje especial a Paco "Xato" Aragón.