Los vecinos de Ontinyent piden reducir las quemas agrícolas, mejorar aceras y arbolado y más actividades de ocio

Este viernes se han dado a conocer las propuestas ganadoras de la última edición de Ontinyent Participa. Un total de 4.383 personas han intervenido en el proceso de selección, que ha registrado un total de 17.854 votos entre las once inversiones finalistas. Solo cinco han pasado el corte final.

Las actuaciones elegidas por la ciudadanía hacen referencia a cuestiones tan básicas del mantenimiento diario como la plantación de árboles para crear más zonas de sombra o el impulso de un plan de reparación general de las aceras de la ciudad.

Otras dos propuestas están vinculadas al fomento de actividades de ocio. Por un lado, por aclamación vecinal, el ayuntamiento creará una línea de ayudas para la apertura de nuevos centros de ocio que ofrezcan servicios inexistentes en Ontinyent, como billares, salas recreativas o museos interactivos. Por otro, se pondrá en marcha un programa de actividades para fomentar el ocio al aire libre, con espacios de wifi, concursos de pintura, deportes y juegos.

La última iniciativa que se ha colado en el "top 5" de las más votadas consiste en la activación de una campaña para fomentar y facilitar la recogida de restos de poda y así evitar las quemas agrícolas masivas semanales.

Rifirrafe político

El resultado del Ontinyent Participa también ha provocado un encontronazo político este viernes entre Compromís y el equipo de gobierno de Ens Uneix. "Que el pueblo haya votado arreglar aceras y plantar árboles evidencia que el gobierno municipal no está haciendo bien su trabajo de gestión diaria. Se trata de cuestiones básicas del día a día que tendría que hacer el gobierno por él mismo", ha asegurado el portavoz de la coalición valencianista, Nico Calabuig.

El regidor también pone el foco en la gran cantidad de propuestas que se han registrado referentes a las necesidades de la juventud. "Lamentablemente, ni el ocio, ni la emancipación ni las inquietudes de la gente joven de la ciudad están formando parte de las prioridades del gobierno del señor Rodríguez", afirma Calabuig.

El portavoz de Compromís también señala la bajada de la participación del proceso en los dos últimos años en casi 1.000 votos. "Vuelve a observarse una tendencia descendente, como ya ocurrió en la anterior legislatura. Desde Compromís por Ontinyent pensamos que, probablemente, el incumplimiento de varias propuestas elegidas por el pueblo ya hace años, es uno de los motivos de este desencanto de la ciudadanía en la hora de participar".

Para Calabuig, el presupuesto máximo marcado por el ejecutivo para destinar a cada actuación (48.000 euros) es "muy bajo para poder hacer transformaciones de calado". El concejal recuerda que el presupuesto del programa participativo se ha recortado de manera progresiva: "empezó en 350.000 euros, subió hasta más de 400.000 € y ahora está en solo 140.000 euros, una cifra mínima dentro de un Presupuesto Municipal de borde 65 millones de euros". "Entendemos que el programa Ontinyent Participa tiene un margen de mejora muy grande", remacha Calabuig.

Por su parte, desde el gobierno municipal ven "curioso" que Compromís "haya cambiado el discurso de crítica. Antes criticaban que si los proyectos no se ejecutaban, y ahora se meten y critican las propuestas ganadoras", afirman. A su juicio, esta postura obedece al hecho de que las propuestas ganadoras de 2024 "se han ejecutado en el mismo año natural. Igual que ya están ejecutadas las de 2023, 2022 y todas las restantes".

A juicio del ejecutivo de Ens Uneix, "criticando las propuestas más votadas están criticando lo que ha propuesto y elegido la ciudadanía, cosa que nos parece lamentable. No sabemos si ellos tenían alguna preferencia en el proceso, pero si fuera así, esto es también una pataleta". "Lo que si sabemos que ellos están totalmente en contra de este proceso, porque funciona, como de hecho están en contra de todo el que funciona en Ontinyent: Están en contra de las inversiones que vienen, y por eso Compromís no las vota a favor en la Diputación de València, y están en contra de todas las cosas buenas que están pasando en la ciudad", continúan las mismas fuentes.

Desde el gobierno local piden a Compromís que "piensen más en el interés ciudadano y menos en su interés político, porque salir hoy criticando lo que ha decidido la gente la verdad no es lo que esperábamos. Nos sorprende el punto de desesperación de Compromís, que llega ya a criticar incluso las propuestas que la ciudadanía ha propuesto y ha votado". Añaden en el ejecutivo que "Ontinyent Participa es un proceso ejemplar, como ratifican muchas consultoras especializadas en participación ciudadana. No hay ciudad valenciana de más de 30.000 habitantes que tenga nuestro índice de participación: hemos llegado a acercarnos al 18% en algunas ediciones mientras València capital ha tenido casos en que no han llegado ni al 1%". Y remachan: "Nosotros vamos a preocuparnos de trabajar y de hacer realidad las demandas de la ciudadanía, porque si que creemos en la participación ciudadana".