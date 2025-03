Recuperan una cabeza de cristo custodiada desde hace 80 años por una familia en Tobarra y esculpida por un artista de Ontinyent

Las celebraciones de Semana Santa esperan a la vuelta de la esquina y muchas son las ciudades que se preparan para acoger las procesiones y otros actos protagonizados por imaginería religiosa. Muchas son las historias que rodean la fabricación de los pasos: obras de arte que se sacan cada año a la calle -si el tiempo lo permite- y se mantienen por el tiempo. Ahora, se ha recuperado una cabeza de Cristo que esculpió el artista de Ontinyent Francisco Roca Cerdà (1892-1978) hace 80 años y ha estado décadas custodiada por una familia en Tobarra (Albacete). El pasado 22 de marzo volvió la pieza a la sede de Hermandad de la Caída y Cristo Resucitado de la localidad albaceteña. Es una historia que merece ser contada.

Roca Cerdà es un artista poco conocido en Ontinyent. Sin embargo, sí es muy valorado en el municipio albaceteño, donde se encargó de la construcción de varios pasos y otras piezas de imaginería religiosa. Para conocer el origen de la fabricación de la cabeza de Cristo hay que retrotraerse al año 1946. El Ayuntamiento de Tobarra y un grupo de empresarios locales buscaron un escultor para manufacturar el conjunto escultórico de «la caída o el paso gordo», donde hay varias figuras de gran tamaño. El artista de la Vall d’Albaida presentó en un primer momento una pieza que no gustó a sus clientes, ya que miraba hacia abajo y no tenía pelo natural. Tras ser descartada, se la regaló al concejal Vicente Fernández. Y la familia del mismo la custodió durante ocho décadas.

Dos son las voces que narran la historia tras ser contactados por Levante-EMV: Francisco Delegido y Odón Pont. El primero reside en Ontinyent desde hace treinta años, pero nació en Tobarra. El segundo ha sido quién ha seguido la pista a la pieza y ha gestionado su devolución a la hermandad. Delegido explicó a este diario que quiere que Ontinyent reconozca de alguna manera la trayectoria del escultor:«Dice el dicho que ‘nadie es profeta en su tierra’ y en este caso es cierto. Allí se le valora muchísimo. Me he puesto en contacto con mucha gente, con el bibliotecario, con gente de la Iglesia, con las cofradías... el otro día me entrevisté con el concejal de Cultura y me pareció que no me hizo mucho caso. Por ello, he pedido cita con el alcalde y estoy esperando contestación».

«Sé que igual no le van a poner una calle, pero sí me gustaría que le hicieran una especie de reconocimiento. Estoy intentando que se haga un encuentro entre cofradías de Tobarra y Ontinyent, por ejemplo. En Tobarra, Roberto Roca Cerda es una eminencia, podríamos decir. Por alguna razón, le encargaron muchas piezas que aún perviven. Cuentan que murió en la más mísera pobreza en València, es una pena», prosiguió Delegido.

Por su parte, el profesor jubilado Odón Pont ha sido quién ha vehiculado el retorno de la cabeza de Cristo después de ocho décadas: «Nos llegó en noviembre del año pasado, pero hasta el pasado 22 de marzo no hemos podido devolverla a la sede de la Hermandad. La pieza está en buen estado general, aunque hay cosas que quizás se deberían arreglar, como la parte de las espinas. Le están haciendo una urna y ya veremos los recursos que hay para una restauración. Recuerdo verla de pequeño en la casa de la familia que la ha devuelt, ya que mi padre era muy amigo del concejal e íbamos mucho. Es una buena noticia volverá a ver de nuevo», expuso Pont. «Se acabó la guerra y no había muchos escultores. El ayuntamiento de Tobarra encontró a Roberto Roca Cerdà y trabajo mucho aquí», apostilló.

Biografía

Roberto Roca Cerdà no es muy conocido en su ciudad natal, aunque su trayectoria sí está trufada de trabajos de cierto nivel. Según se apunta en diversas biografías publicadas en sitios especializados, estudió en la Academia de San Carlos de Madrid y trabajó con Mariano Benlliure. Suya es la Palas Atenea que hay en los Jardínes de Real de València.