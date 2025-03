El Olímpic se despide virtualmente de la promoción de ascenso

El Olímpic, aunque las matemáticas aún no lo aseguran, se ha despedido, tras su derrota (2-0) ante en Hércules B, “virtualmente” de la disputa esta temporada, como sí que hizo, la temporada pasada, de la promoción de ascenso a la Tercera RFEF. La falta de gol ha condenado al equipo en las últimas jornadas. La derrota en Alicante deja al Olímpic a siete puntos, ocho contando con el average particular, a falta de cinco jornadas, de dicha promoción, y sin depender de sí mismo, en una jornada en la que los resultados "acompañaron" dado que, si se hubiese ganado, se estaría a tres puntos de la tercera posición.

"Resultado engañoso", así ha calificado el entrenador del CD Olímpic, Jose Manuel Rueda, la derrota 2-0 ayer en Alicante ante el Hércules B. La primera parte acabó sin goles, con pocas ocasiones, pero con dominio incluso visitante. En la segunda, el equipo tuvo la ocasión más clara a cargo de Sergio, un balón al larguero, pero de un gol que hubiera cambiado las cosas, y tal vez hubiera decantado el partido para los visitantes, se pasó a los goles de Hamza y Alejandro Huerta en propia puerta en la recta final.

Según Rueda "ellos se adelantan en un gol a balón parado, el primero que nos marcan esta temporada, y desde el m.75 el equipo, tal vez ayudado por los cambios, se ha desequilibrado".

Según el técnico el equipo sigue notando en falta la ausencia de gol. "Nos falta tener mas hambre, más agresividad dentro del área, acabar la jugada... para ganar hay que meter gol. Cuando tenemos uno o dos fallos nos castigan demasiado", ha dicho el entrenador. La derrota puede frenar la incorporación del delantero en las próximas semanas, no así para la próxima temporada. El quedarse sin opciones de promoción puede suponer una merma en los ingresos pues es poco probable que se realice un segundo “Día del Club” como estaba previsto, o que no haya “finales” en La Murta en la recta final o no poder contar con las taquillas extraordinarias que pueden suponer uno o dos partidos de promoción de ascenso

El próximo partido será en La Murta, el domingo, a las 17.00 horas.