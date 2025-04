El Familycash Xàtiva voleibol pierde el derbi en la pista del UPV Leleman Conqueridor

El derbi levantino de la superliga2 masculina entre UPV Leleman Conqueridor y Familycash Xàtiva se saldaba con la victoria del UPV por 3-0 (25-22, 25-19,25-20), en encuentro correspondiente a la jornada 22, que se disputó el pasado sábado en el Pabellón de la Universidad Politécnica de Valencia. Un partido de puro trámite que ya no afectaba en nada a la clasificación final, y que sirvió a los técnicos del Xàtiva para dar entrada en pista a los jugadores menos habituales. En el primer set, la igualdad fue la tónica inicial (11-10), algunos errores de los de Xàtiva facilitaron la ventaja del Conqueridor (18-16), lo que obligaba a solicitar tiempo muerto a los setabenses. Los locales lograron conservar la ventaja hasta el final. En la segunda manga, los de la capital consiguieron una ventaja inicial que les permitió jugar con relativa comodidad (10-5). Con 12-5, los de Xàtiva tuvieron que solicitar tiempo muerto para tratar de ralentizar la dinámica del conjunto local. Los setabenses lograron jugar con algo más de regularidad, pero no fue suficiente para reducir las diferencias (25-19). En el tercer set los de Xàtiva arriesgaron desde el principio (1-4), obligando al conjunto local a solicitar tiempo muerto, aunque una serie de errores no forzados llevaron al empate (11-11), y el partido entró en una igualdad absoluta (18-18). Un final más acertado de la UPV, les garantizó la victoria y los tres puntos en juego (25-20). Máximos anotadores de UPV: Pablo Martínez (20). Por el Xàtiva, máximos anotadores: Sergio Crespo (10) y Guillem García (9). Jugaron por el Xàtiva: Borja Reyes, G. García Roca, F. García Roca, Daniel Mata, Nadir Neme, Sergio Peñalver, Even Gomez, Sergio Crespo, Héctor Sala, Álvaro Gómez, Pablo San Félix, Pol Benlliure, Josep Ribera, Nicolas Herencia y Jordi Escandell.

El AHORA Vóley Xàtiva femenino luchan lo indecible pese a la derrota por 0-3 (21-25,23-25,15-25), contra el cuarto clasificado Futbol Club Cartagena-Algar. Las de Xàtiva no consiguen puntuar en el encuentro correspondiente a la jornada 22 de superliga2 femenina, disputado en el pabellón de voleibol setabense el pasado sábado. Las de Quique Mateu y Rafa Mora se enfrentaban a un rival complicado y consiguieron parciales muy igualados en los dos primeros sets. En la primera manga las cartageneras consiguieron una renta de cuatro puntos (4-8), que fue aumentando por los errores no forzados del equipo setabense (8-14). Las de Xàtiva no dejaron de luchar, y después del tiempo muerto consiguieron reducir diferencias (12-14), aunque recuperaron puntos las visitantes con una buena racha de ataques (13-18). Las de Xàtiva lo intentaron con 18-21 en contra, pero el Cartagena gestionó bien la diferencia. En el segundo set cambiaba el panorama, las de Xàtiva salieron a pista mucho más seguras en saque y ataque, y pronto consiguieron las primeras diferencias (10-5), que fueron aumentando hasta el 12-6, lo que obligaba a los técnicos del Cartagena a solicitar tiempo muerto. Un tiempo muerto que sirvió para frenar la dinámica de las de Xàtiva, aunque estas siguieron arriesgando, pero cometieron dos errores no forzados que obligaron a los técnicos locales a parar el partido (13-10). Las cartageneras recuperaron su juego y consiguieron empatar imponiendo su calidad (18-18). Las de Xàtiva lucharían lo indecible, querían cerrar el set (20-18) y posteriormente con 23-22, pero el acierto de las atacantes visitantes resultaría decisivo para que el parcial cayera del lado visitante (23-25). El tercer set fue dominado por el conjunto visitante, aunque el parcial estuvo bastante igualado en los primeros compases (8-10). Los técnicos setabenses pararon el partido en dos ocasiones para tratar de frenar la dinámica visitante (9-16). Las de Cartagena estuvieron imparables y dominaron el set y el partido. Máximas anotadoras por el FC Cartagena: Amanda Augurto (15) y Jones (14), por las de Xàtiva: Carolina Paladino (12), y Martina Ponzinibbio (9). Jugaron por las de Xàtiva: Sandra Martínez, Carolina Paladino, Taina Ferrer, Lucia Ferri, Iasmin Cojocariu, Noelia Giacomino, Paulina Peruga, Martina Ponzinibbio, Andrea Belaunzaran, Gloria Martínez.

El AHORA vóley Xàtiva juvenil femenina de primera división autonómica, consigue la clasificación para la Final Autonómica de máximo nivel, que se disputará en Elche el próximo sábado y domingo, días 5 y 6 de abril 2025. Fue la gran alegría de la jornada. Las de Xàtiva, disputaron la eliminatoria de acceso, a ida y vuelta, el pasado fin de semana. El pasado viernes jugaron en Alicante y ganaron por 0-3 contra el Alicante 2000, y en el partido de vuelta, que se disputó el sábado, el conjunto setabense consiguió de nuevo la victoria por 3-0.

Los cuatro mejores equipos de la Comunidad Valenciana son el CV Sant Joan de Alacant, El Playas de Benidorm, el CV Elche y el Ahora vóley Xàtiva. Se enfrentarán en la Final donde se disputarán seis partidos, todos contra todos, tres partidos por cada equipo, el sábado 5 de abril por la mañana habrá dos partidos, por la tarde habrá otros dos partidos, y el domingo por la mañana otros dos partidos. El primer clasificado y el segundo clasificado de la Final tienen el derecho a acudir por clasificación al Campeonato de España representando a la Comunidad Valencia, que se disputará en Las Palmas de Gran Canaria, la primera semana del mes de mayo de 2025.

Victoria del equipo Xàtiva cadete femenino zonal por 3-0 ante el CV Gandía. El carralero infantil masculino de primera división ganaba también en Catarroja por 0-3 en el último partido de la liga regular.

Se disputó también una jornada alevín y benjamín municipal con la participación cercana al centenar de jugadores y jugadoras de iniciación, pertenecientes al Club voleibol Xàtiva, Colegio Dominicas, Colegio Gozalvez Vera, Colegio taquígrafo Martí, Escuela Municipal, y un equipo invitado de la Pobla del Duc. Una magnífica tarde de voleibol de iniciación en la que se disputaron partidos donde se vio evolucionar y disfrutar a los deportistas mas pequeños, para finalizar con una foto de grupo donde estaban presentes también algunos de los equipos en competición del Club voleibol Xàtiva. Gracias a entrenadores y deportistas del club por haber estado presentes y colaborar activamente en la multitudinaria jornada.