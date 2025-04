La jugadora del CB Xàtiva Andrea Orquín, quinta en el Master Sub-15 y Sub-19

Del 29 al 30 de marzo la deportista Andrea Orquín junto al técnico setabense Javier Alcázar se desplazaron hasta la Región de Murcia para participar en el Master Sub-15 y Sub-19 que se disputó en las instalaciones Pabellón Palacio de los Deportes de Cartagena. Este torneo de ámbito nacional contó con la participación de 198 deportistas de 66 clubes.

La jugadora del CB Xàtiva participó en esta ocasión tan solo en la prueba de dobles femenino junto a su compañera Claudia Gallego del CB Infante consiguiendo la quinta plaza en la clasificación final del torneo.

La participación de la setabense y su compañera Claudia se inició de forma exitosa al enfrentarse a la pareja formada por Ana Cirujano y Lucía Jerez en un encuentro que sirvió de toma de contacto y en el que se impusieron con facilidad por 21-9 y 21-11. El segundo de los encuentros del grupo A fue contra la pareja la otra pareja de la Comunitat Valenciana presente en dicho grupo y compuesta por Belén Guardiola y Sara Sáez frente a las que Claudia y Andrea no realizaron un buen encuentro viéndose claramente perjudicadas por dos inicios de set con muchos errores que las colocaron en inferioridad rápidamente y creando una diferencia que pese a disputar buenos rallys no pudieron recortar la ventaja adquirida por las rivales que se impusieron por un doble 21-11. No obstante la setabense y la murciana consiguen la segunda plaza del grupo y con ello un quinto puesto que les sirve para sumar nuevos y valiosos puntos de cara a la clasificación para el Campeonato de España.

Por otro lado, el pasado sábado 29 de marzo la localidad de Xàtiva acogió la cuarta y última jornada de la fase clasificatoria de los “Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana” en la categoría infantil. El Club Bádminton Xàtiva estuvo representado por un total de 15 deportistas de las categorías alevín e infantil que realizaron un destacado papel. El Pabellón Municipal Francisco Ballester acogió a los 71 deportistas provenientes de 14 clubes y escuelas de la Comunitat Valenciana y que compitieron en las pruebas de individual y dobles a lo largo de la mañana del pasado sábado.

Los jugadores setabenses rindieron muy bien tanto en las pruebas de individual como en las de dobles consiguiendo buenos resultados y alcanzando unos porcentajes de victorias aceptables con el 58% de ellas en las pruebas de individuales y el 54% en las de dobles. El aspecto más positivo es que una buena parte de los participantes en esta jornada infantil eran de la categoría alevín y tuvieron un buen desempeño a lo largo de la mañana por lo que continúan su mejora y adquiriendo experiencia y sumando partidos en categorías superiores que a buen seguro les resultan muy útiles para próximos torneos.

Agenda deportiva

Este viernes 4 de abril se celebrará en el Pabellón Municipal Francisco Ballester de Xàtiva la primera concentración provincial del programa “Se Busca Campeón” que reunirá a los jóvenes deportistas más destacados de la provincia de Valencia en una sesión de tecnificación que estará dirigida por los técnicos de la FBadCV MªJesús Almagro y Javier Alcázar.

La concentración se desarrollará desde las 16.30h hasta las 19.00h y estará enfocada a adquirir habilidades básicas en la relajación de los dedos y el agarre de la raqueta para posteriormente contar con las habilidades necesarias para poder realizar los diferentes golpeos.

El sábado 5 de abril se desplazan los deportistas de la E.D.M de bádminton Xàtiva hasta la localidad de Valencia para disputar la cuarta y última jornada de los “Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana” en la categoría benjamín que dará por concluida la fase clasificatoria en esta categoría. Dicho evento se desarrollará en las instalaciones del Pabellón de la Fuensanta que acogerán a una treintena de deportistas de la provincia de Valencia.

El domingo 6 de abril los deportistas del Club Bádminton Xàtiva se desplazan hasta la localidad de Enguera para participar en el Top TTR Sub-13 y Sub-17 que se celebra en el Pabellón Municipal Jaime Alegre de esta localidad. Este nuevo evento territorial reunirá en la jornada dominical a un total de 65 deportistas de varias comunidades autónomas.

Del 5 al 6 de abril se celebra en la localidad vallisoletana de Medina del Campo el Master Senior en el que participarán los deportistas setabenses Daniel Meseguer, MªJosé Mompó y Julio Martín que competirán varias pruebas.

En esta edición el master reunirá en las instalaciones del Polideportivo Pablo Cáceres a un total de 174 deportistas de 69 clubes de toda la geografía nacional.