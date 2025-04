Las lluvias «amarillean» el ajo tierno de Xàtiva y afectan a las ventas

Corren malos tiempos para la producción del ajo tierno de Xàtiva. El descenso en ventas de los últimos años no se frena y los cambios de tiempo tampoco ayudan. Así, los productores apuntan que las últimas lluvias -con unas Fallas pasadas por agua- tampoco ayudan a revertir la situación, ya que causan cambios estéticos en los manojos que castigan al producto, pese a que se puede consumir igual.

Pascual Barberà «Reiet», representante del sector del ajo tierno dentro de La Unió Llauradora en Xàtiva, atendió ayer a Levante-EMV y confirmó las negativas perspectivas: «Han bajado la producción y las ventas, eso es una realidad. Al llover tanto, las humedades afectan a la nueva variedad que cultivamos ahora, que procede Castilla la Mancha. Se estropean las puntas, se ‘amarillean’ y se tienen que cortar. Cambiamos porque a la ‘camallarga’ no le venían bien los cambios en el tiempo. Es una situación compleja, porque estéticamente llama la atención del comprador. Lo causa un hongo. Los que sembraron más tarde no tendrán tantos problemas. A mí me ha pasado en algunas de mis tierras de cultivo».

El agricultor setabense expuso que «el descenso de las ventas se mantiene en un 30-40 %. Además, la nueva variedad tiene menor capacidad de viaje que la otra. Seguimos enviando fuera, pero menos cantidad».

José Tormo «Pimentó» es otro productor local que también forma parte de la Unió de Llauradors i Ramaders. Ayer se movió también en términos similares al hablar de la situación de la producción del ajo tierno en Xàtiva y la comarca de la Costera: «Las lluvias no ayudan, eso es verdad. El ajo tierno se puede consumar igual, pero afectan los cambios de estética, aunque cortemos las puntas que estén más amarillas. Llevamos varios años de descensos en las ventas. Actualmente, creo que somos en torno a 15 productores, cuando fuimos muchos más».

Así, las voces consultadas aducen a una clara falta de relevo generacional: «Los jóvenes de ahora no ven el campo rentable, no lo ven como una opción de futuro. Vas a pérdidas muchas veces, se trabajan muchas horas, dependemos del clima... son muchos factores que no ayudan a que entre gente nueva en el sector», expuso José Tormo al ser consultado sobre este tema específicamente.

Sin denominación propia

Hace unos años se realizaron gestiones para que el ajo tierno de Xàtiva contará con una denominación de origen propia. Sin embargo, el proyecto no fraguó y el cambio de variedad de los últimos tiempos tampoco ayuda. Los productores prácticamente descartan este escenario: «Se estudió junto a la variedad ‘camallarga’ que era la autóctona de aquí, la de toda la vida. Aún se produce pero menos. Es una situación difícil. Esta opción está prácticamente descartada», comentaron a este diario.

El ajo tierno sigue siendo uno de los cultivos principales en Xàtiva. Sin embargo, la evolución sufrida en los últimos años no ayuda. Y las perspectivas que dibujan los productores no son buenas.