La ONCE editará un cupón conmemorativo por la 775ª edición de la Fira de Xàtiva

La ONCE promocionará la 775ª edición de la Fira de Xàtiva con un cupón especial que se emitirá el 20 de agosto de este año, jornada en que la capital de la Costera clausurará su Semana Grande. Simón Costa -delegado de la entidad en Xàtiva- ha atendido a Levante-EMV y explicado los pormenores de la iniciativa: "Nosotros fuimos los que propusimos el proyecto. Los cupones suelen ir dedicados a muchos temas y los aniversarios son uno de ellos. Nos reunimos con el equipo de gobierno y propusimos la opción. No hay contraprestación económica. En la sede central valoran diferentes parámetros y factores en una comisión para estudiar las solicitudes. Luego, nos dieron el ok final. Cuando fuimos al ayuntamiento fue para contar con su visto bueno para tramitar la solicitud. Al final, todo llegó a buen puerto".

No es la primera vez que Xàtiva -y su Fira- aparecen en los boletos de los sorteos de la ONCE. Hace trece años -en 2012- la semana grande de Xàtiva ya protagonizó la escena principal del cupón emitido por la ONCE el 19 de agosto de 2012 con Alfonso Rus al frente del consistorio.

Dos ejemplos de cupones conmemorativos de la ONCE con Xàtiva de fondo: El editado el 19 de agosto de 2021 por la FIRa y el 29 de septiembre de 2005 con datos sobre la ciudad. / Levante-EMV

Y no hay que irse muy lejos en el tiempo para confirmar la existencia de otros cupones relacionados con Xàtiva que se han emitido durante los últimos años. En estos dos casos concretos, el enlace es religioso. Así, el 19 de diciembre de 2010 se nombraba en un boleto especial a la Colegiata Basílica de Santa María -con una serigrafía emulando la SEU- y el 29 de marzo de 2015 estaba impreso el nombre de una cofradía setabense: la de Nuestra Señora de los Dolores.

Pero hay muchos más casos. El 29 de septiembre del 2005 en el boleto se podía ver una referencia al municipio con algunos datos estadísticos sobre la población: "Población: 27.300. Superficie (km2) : 77". El boleto también contaba con una imagen de un mirador en el que se atisba el Castell. Se trataba de una serie de boletos donde se nombraba a ciudades con más de 20.000 vecinos. Xàtiva fue incluida. Algo más reciente fue el cupón emitido en 2023 con motivo de la 18º Bienal de Teatro de la ONCE y el 9 de diciembre de 2008 se presentó un cupón relacionado con el Camino del Cid.

Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva, valoró ayer que la ciudad aparezca de nuevo en un cupón de la ONCE: "Estamos muy satisfechos de haber conseguido que el día 20 de agosto aparezca la imagen de la Fira d'Agost en los más de cinco millones de cupones que la ONCE distribuye a lo largo de todo el país. Es sin duda una de las mejores promociones que podríamos conseguir para dar a conocer la Fira más antigua de la Comunidad Valenciana y una de las más antiguas de toda España. Agradecemos a la ONCE su colaboración en esta y en tantas otras materias. Sin duda, este hecho pone de manifiesto la magnífica relación que existe entre el gobierno de la ciudad y la organización. Compartimos objetivos y trabajamos conjuntamente para la integración y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad".