Antifraude archiva la denuncia del PP contra el alcalde de Xàtiva

La Agencia Valenciana Antifraude ha archivado la denuncia que presentó el PP de Xàtiva contra el alcalde Roger Cerdà por grabar un vídeo para las redes sociales desde su despacho en el ayuntamiento mostrando su apoyo a uno de los candidatos a las primarias del PSPV provincial. La resolución concluye que "las conductas denunciadas no presentan indicios razonables de fraude o corrupción a efectos de acordar el inicio de actuaciones de investigación".

El documento, sin embargo, también señala que "se recomienda a la alcaldía del Ayuntamiento de Xàtiva que se abstenga de utilizar el despacho de la alcaldía u otras instalaciones municipales para asuntos que no sean estrictamente los concernientes a la actividad municipal".

El pronunciamiento ha generado interpretaciones diversas entre las dos partes del conflicto.

"El alcalde ha confundido el ayuntamiento con la sede del PSOE. Que no haya consecuencias jurídicas no significa que lo que ha hecho sea correcto. Ha utilizado un espacio de todos los setabenses para hacer política interna de su partido, y eso es profundamente inmoral", ha asegurado el portavoz del PP, Marcos Sanchis. "La neutralidad institucional no es un capricho, es un principio básico de la democracia. Y esta resolución, aunque no conlleve sanción, es un toque de atención gravísimo. Es la constatación de que el alcalde actúa con impunidad y sin respeto por las instituciones que representa", ha remachado.

Por su parte, desde el gobierno municipal remarcan que "si la denuncia del PP hubiera sido verdad, Antifraude hubiese iniciado investigaciones o hubiera trasladado el expediente a la fiscalía. Pero esto no ha ocurrido, porque Antifraude lo que ha hecho de verdad es archivar la denuncia. En este sentido, el alcalde ha señalado que "estamos ante un nuevo episodio de manipulación informativa por parte del PP de Xàtiva".

Según Roger Cerdà, "una resolución que le dice claramente al PP que no tiene razón no se puede utilizar para confundir y engañar a la ciudadanía. Ellos me denunciaron personalmente acusándome de haber cometido una serie de delitos. Antifraude podría haber abierto un expediente disciplinario o haber trasladado el asunto a la fiscalía si hubiera visto atisbo de delito. Todo esto no ha pasado. Ante una respuesta tan clara por parte de Antifraude, el PP busca confundir y engañar al conjunto de la ciudadanía”.

Cerdà ha defendido la honorabilidad de su gobierno: «la realidad es que en esta ciudad han habido tres alcaldes socialistas que han gobernado durante aproximadamente 26 años. En todo ese tiempo, no ha habido ni un solo caso de corrupción. Desgraciadamente, el PP no puede decir lo mismo. Solo han tenido un alcalde que ya ha sido condenado a 5 años de cárcel por los delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental».

Por su parte, Marcos Sanchis afirma que "desde el Partido Popular de Xàtiva vamos a exigir al alcalde que se disculpe públicamente y se comprometa por escrito a no volver a utilizar recursos públicos para beneficio partidista. Porque si no hay consecuencias, volverá a hacerlo."