Rescatan en helicóptero a una pareja tras perderse en una ruta en la Ceja del Río Grande

Las administraciones públicas no dejan de pedir a todas aquellas personas que realicen rutas de montaña que ejecuten una correcta planificación cuando visitan una zona que no conocen para que no sucedan episodios como el que ha tenido lugar esta mañana en Navarrés. Así, los servicios de Emergencia han confirmado que han movilizado un helicóptero con efectivos del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) del Consorci de Bombers de Valencia "para ayudar en las tareas de socorro de una mujer de 31 años y un varón de 24 que se han perdido mientras hacían la ruta de la Ceja del Río Grande, en Navarrés".

La pareja ha sido rescatada en helicóptero en una zona montañosa del término municipal de Navarrés. / Levante-EMV

Desde el Consorci de Bombers han detallado que "es un rescate rescate de dos excursionistas que se habían extraviado en una zona rural de Navarrés, un hombre y una mujer. Han sido localizados y evacuados en buen estado por el GERA con helicóptero V-990 del Consorcio con médico hasta zona segura. También se había movilizado vía terrestre un coordinador forestal del Consorcio. El aviso se ha recibido a las 11:43 h y las actuaciones han finalizado a las 12:30 horas".

La conocida como Ceja del Río Grande es una zona natural emplazada en Navarrés, comarca de interior que cuenta con espacios muy visitados por los amantes de la naturaleza. Transcurre por la carretera que lleva el mismo nombre y cuenta con una notable biodiversidad. Según se puede consultar en la propia web del Ayuntamiento de Navarrés, "el encañonamiento característico de las laderas montañosas del río invita a los turistas a realizar actividades en la naturaleza que, de manera profesional, se desarrollan en este término municipal: treeking, descenso de barrancos, técnicas verticales de montaña, espeleología".

