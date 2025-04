Las lluvias favorecen la proliferación de enjambres en áreas urbanas

La concatenación de lluvias que se han registrado en las últimas semanas -con unas Fallas pasadas por agua, por ejemplo- han favorecido la proliferación de nuevos enjambres de abejas en núcleos urbanos. Al menos, en Xàtiva y Ontinyent se han retirado dos asentamientos de insectos en la última semana y los apicultores apuntan que «a diferencia del año pasado, que fue muy seco, este ha sido un año muy bueno para la biodiversidad. Las colmenas están fuertes y eso hace que se expandan».

Pedro José Bañón es un apicultor aficionado residente en Anna. Ayer atendió a Levante-EMV y explicó que «cada año es diferente, hay muchos factores que entran en juego: las lluvias, las temperaturas... este año es bueno en ese sentido. Si las colmenas están muy fuertes y no tienen suficiente espacio hacen una migración».

«Lo que aparece en los núcleos urbanos suelen ser enjambres de colmenas, algo bastante habitual por esta época. Las últimas -y copiosas- lluvias han ayudado a que la floración sea muy vigorosa. Se han dado unas condiciones adecuadas. Cuando los apicultores vemos un otoño y un invierno como este intuimos que la primavera va a ser así. Desde la desgracia de la dana se han dado los factores para que haya más enjambres», prosiguió.

Explica que a él mismo le ha pasado: «Tenía una colmena y vi que estaba fuerte, pero pensaba que era demasiado pronto para actuar. La vi un fin de semana, volví a la semana siguiente y ya no estaba».

Consultado por la evolución del sector, Bañón explicó que «cada vez somos menos los apicultores, tanto aficionados como profesionales. La apicultura depende de muchas cosas y los últimos años climáticos no han sido beneficiosos. Esto hace que merme la producción de miel y la gente acabe desencantándose, lo que es una verdadera pena», apostilló.

Joan Martí, apicultor residente en Ontinyent, también atendió ayer a este diario. Explicó que «normalmente decido que los enjambres empiezan a salir a partir de Sant Josep. En abril es cuando proliferan, hay más reinas y se expanden. Buscan sitios para establecer colonias. No son agresivos, no hay alarmar a la gente. Yo, por ejemplo, los cojo con las manos».

«No son casos graves, sí me ha pasado que me las he encontrado en un extractor de una cocina establecidas y ahí más difícil. Eso sí, no creo que las abejas estén desapareciendo, eso es hacer alarmismo», expuso.

Salva Ribera se ha criado en una familia de apicultores de toda la vida en Xàtiva. Ayer se movió en términos similares que los otros consultados:«No sé si se ha adelantado, lo que sí es que es un buen año porque la floración es buena. Lo que ocurre es que se pueden juntar varias reinas y la más antigua se va y se busca otro sitio junto con sus ‘seguidores’». «Cada año es diferente. Este es bueno -por ejemplo- y el año pasado fue malo por la sequía. Lo normal es que los nuevos enjambres aparezcan por esta fechas», apuntó.

El pasado miércoles 2 de abril se cursó un avisó sobre la presencia de un enjambre en las inmediaciones del cementerio de Xàtiva. Y en Ontinyent los bomberos actuaron después de dos avisos en dos días diferentes durante el fin de semana. Los bomberos han lanzado un aviso oficial. Es temporada de abejas y de biodiversidad.