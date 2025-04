El Olímpic de Xàtiva se aferra a la promoción

Matemáticamente el Olímpic, gracias a su victoria ante el Tadher (2-0), todavía puede alcanzar la promoción de ascenso a la Tercera RFEF. Tras los resultados de la jornada el Olímpic es séptimo, a siete puntos del tercero, el Hércules B, con el average a favor del equipo alicantino, y queda una jornada menos.

En un partido homenaje a Paco "chato" Aragón, Tobías con dos goles, dos goles "de pillo", marcó la diferencia, "tiene unas cualidades que han explotado", ha explicado el entrenador local Jose Manuel Rueda, contento por el partido hecho por los jugadores.

Presenció el partido la familia de Aragón. Su viuda recibió un ramo de flores y la familia una camiseta enmarcada con el 9 de Aragón. Los jugadores salieron con una pancarta con el mensaje "siempre en el Olímpic". Asistió el concejal de deportes, Vicent Lluch. El minuto de silencio se compartió con el socio Lorenzo Orts y con el padre del preparador de porteros.

No fue fácil el partido, por de nuevo las bajas, pues Huerta cayó el jueves con un esguince de tobillo, y por el calor con el que se jugó.

El Olímpic empezó fuerte, con presión alta, tuvo más posesión, fue más incisivo, y creó ocasiones y marcó un gol en cada parte, mientras que el rival no contó con ocasión clara alguna, salvo una falta en la segunda parte que salió rozando el palo derecho de la portería de Javi Doménech. El entrenador explicó tras el partido: "Hemos conseguido el objetivo, que era ganar el partido. No ha sido un partido vistoso. Ha hecho calor y la circulación no ha sido tan rápida como queríamos. Hemos encontrado el gol, lo que no pasó la semana pasada".

Otro objetivo conseguido ha sido la "portería a cero. Aumentamos los puntos conseguidos en casa y dejaos claro que en La Murta no es fácil llevarse premio", ha explicado. El próximo partido será contra el Calpe, antes de parón de la liga por la Pascua. Rueda ha repetido que "lo único que comunico desde hace unas semanas es que hay que entrenar, llegar al fin de semana y conseguir los tres puntos. Siempre que hemos fijado un objetivo relacionado con la Promoción nos ha entrado vértigo y no nos han salido las cosas como queríamos. Tenemos que seguir trabajando y mientras las matemáticas no digan trabajando seguir trabajando e ir partido a partido", ha explicado.