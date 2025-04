El Ontinyent 1931 gana en Utiel y da un paso de gigante por la salvación

Fin de semana positivo para los equipos de la Vall d’Albaida en Tercera Federación. El Atzeneta supo demostrar una vez más que sabe muy bien competir en el Regit y el Ontinyent 1931 consiguió sumar tres puntos para dar un paso de gigante por la permanencia.

El sábado el Regit acogió el duelo entre el conjunto “taronja” y el Soneja. Un duelo en el que los locales aún tenían una mínima esperanza de acercarse a los puestos de playoff. Arrancó el partido con el primer centro del conjunto castellonense al área en el primer minuto. La respuesta del Atzeneta fue idéntica, con un centro lateral al que no llegó Brandon por muy poco. Insistió el Atzeneta y Tomé, tirando de calidad, asistió a Luispa que disparó muy desviado. Superado el ecuador de la primera parte, los pupilos de Ramón Llopis reclamaron un posible penalti sobre Adama, pero el colegiado no vio nada punible. El Atzeneta ejercía una buena presión y, tras robar un balón en campo propio, rápidamente Brandon buscó portería con un lanzamiento muy desviado. En los últimos minutos de la primera parte, se complicaba el partido para el Atzeneta por la expulsión de su delantero, Brandon. El delantero vio la primera amarilla en el minuto 36 por no guardar la distancia en un saque de libre directo del rival y en el minuto 45 por entrar al terreno de juego sin la autorización del colegiado tras ser asistido el ariete por los médicos por un golpe en la cabeza. Tras el paso por los vestuarios, el Atzeneta cambió el sistema de juego ante la inferioridad de jugadores. En los primeros minutos, los de Frangi consiguieron sacar un córner que se convirtió en una contra visitante que terminó con un disparo desviado. Poco después llegó el gol local. En una acción a balón parado, Raillo remató de cabeza para anotar un bonito gol que supuso abrir el marcador (1-0). El Atzeneta quería más y Binu estuvo cerca de ver portería. Llegando al primer cuarto de hora de la primera parte, apareció Ferri para salvar el empate en un mano a mano. Justo cuando se cumplía el minuto 15 tuvo lugar la jugada que marcó el partido, con una triple ocasión local que no pudieron aprovechar. Tras un saque de esquina se produjo el remate de Rodri y sucesivamente dos remates de Ballester que el portero y el palo negaron el gol. El empate llegó también con una falta lateral alejada que remató Marcos Blasco para igualar el marcador (1-1) en el minuto 25. No hubo muchas más ocasiones de peligro, excepto en la recta final cuando Binu ganó línea de fondo y su pase de gol lo sacó el equipo castellonense. El Atzeneta supo sufrir con un hombre menos para puntuar y seguir con la imbatibilidad del Regit con Frangi en el banquillo.

El domingo era la oportunidad del Ontinyent 1931 para dar un golpe sobre la mesa y dejar encarrilada la salvación ante un calendario de final de temporada complicado. Los de Roberto Bas visitaron Utiel y salieron muy enchufados al partido. La primera ocasión fue ontinyentina y la más clara también fue “blanc-i-negra” en el minuto 22 con un remate de vaselina que sacó el portero. Pablo Francés, tras las buenas sensaciones de la pasada semana, demostró que está con confianza y rozó el gol con un disparo que salió alto. Sin muchas ocasiones se llegó al descanso. Mejor salieron los locales que a punto estuvieron de abrir el marcador con una acción de mano a mano con el portero que resolvió Marcos Leganés. El partido transcurría sin peligro y los entrenadores buscaron soluciones desde el banquillo. A falta de 10 minutos para el final, los locales disfrutaron de una buena ocasión y el partido se volvía loco con ocasiones para los dos equipos que se traducían en buenas intervenciones de los guardametas o falta de acierto de cara a portería. En los últimos suspiros llegó la explosión de alegría para los de la capital de la Vall d’Albaida. Pedro Sempere, jugador del CD Ontinyent, tuvo sus minutos y los aprovechó anotando un gol que vale media salvación ontinyentina (0-1). No hubo tiempo para más, y el Ontinyent 1931 sumó tres puntos para dar un paso de gigante por la salvación.