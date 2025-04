"Oímos un fuerte ruido, nos fuimos de casa y no volvimos hasta la noche"

Ocurrió el pasado domingo. El forjado del tercer piso de la vivienda ubicada en el número 20 de la calle Sant Tomàs -en el casco antiguo de Xàtiva- se derrumbó. Los ocupantes y los vecinos de la casa contigua fueron desalojados por precaución. Por suerte, no se lamentaron heridos. La familia propietaria del inmueble afectado pasó la noche en un hotel de la ciudad y los residentes de la casa de al lado pudieron volver por la noche.

Ayer, 24 horas después, los vecinos relataron lo ocurrido. La calle Sant Tomàs es una estrecha vía poblada de plantas bajas, muy típica de las partes más antiguas de las ciudades, con trazados alejados de la cuadrícula. La entrada de la casa que se derrumbó permanece balizada y vallada.

Un grupo de técnicos del Ayuntamiento -entre los que se encontraba la arquitecta responsable de la disciplina urbanística- visitaron ayer el lugar. La propiedad, pintada de color amarillo, presenta grietas en la fachada.

Consultados por Levante-EMV, los vecinos de la casa de al lado explicaron que oyeron un fuerte ruido antes de ser desalojados el pasado domingo sobre las doce del mediodía: «No sabíamos qué había ocurrido. Sonó un golpe fuerte y luego llamaron a la puerta. No recuerdo si era la Policía Local o los bomberos. Nos dijeron que nos teníamos que ir por precaución. Y no pudimos volver hasta ya entrada la noche», exponen.

El exterior balizado de la casa que ha sufrido el derrumbe, en la calle santo Tomàs. / J.L.Llagües

Los residentes explican que en la calle «vivimos los de toda la vida, nos conocemos» y comentan que la vivienda afectada fue adquirida por sus titulares «hace un par de años». De momento, no pueden volver al inmueble.

Las fuentes municipales consultadas confirmaron a este diario que el Ayuntamiento ha sufragado dos noches en un hotel como medida de emergencia: «El arquitecto municipal visitó la vivienda el mismo domingo. Ahora, se deben confeccionar los informes y estudiar la situación a fondo. Aún es pronto para conocer las causas de lo que ha pasado. Ha caído el forjado del tercer piso sobre el segundo. Son daños internos. Los residentes pudieron volver a recoger enseres, pero no podrán entrar de nuevo hasta que no se confirme su seguridad». La concatenación de lluvias de las últimas semanas podrá ser una de las razones por las que se registró el derrumbe. Los datos del catastro confirman que la vivienda fue construida en 1900 y reformada en 2004. Pese a tener más de 50 años de antigüedad, el inmueble no dispone del Informe de Evaluación de Edificios (IEE) obligatorio por ley, según se refleja en el visor web de la Generalitat. Algo por otra parte muy habitual en el casco antiguo deXàtiva.

Las fuentes oficiales consultadas exponen que los dueños de la casa se encontraban en la calle cuando llegaron los primeros agentes de la Policía Local:«Explicaron que había una persona durmiendo cuando oyó ruidos como si cayeran piedras. Salieron todos de la casa por precaución».

La entrada a la vivienda ha sido vallada y balizada por la Policía Local. / José Luis G. Llagües

La zona afectada fue desescombrada para que los daños no fueran mayores en la estructura. Una dotación del parque de bomberos se trasladó hasta el lugar de los hechos para colaborar en los trabajos y ayudar en la valoración de los daños del inmueble.

En la misma calle, pero más abajo, se encuentra el palacio de Luis Cerdà. Este gran inmueble en estado de ruina ha sido asumido por el Ayuntamiento y también está vallado en su parte exterior. Al lado está la sede en Xàtiva del colegio de Arquitectos.