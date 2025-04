El arzobispo Benavent desde Quatretonda: "El Papa Francisco puso sobre la mesa cuestiones importantes para que la Iglesia esté abierta al mundo"

El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent Vidal (Quatretonda, 25 de abril de 1959) se ha enterado del fallecimiento del Papa Francisco en su municipio natal, donde está pasando unos días de descanso. Benavent ha oficiado hoy una misa ante una docena de fieles en la Iglesia de los Santos Juanes y, al finalizar el rito religioso, ha atendido a Levante-EMV. Preguntado sobre el momento en el que le ha llegado la noticia, ha comentado que "he estado caminando por la montaña y cuando he vuelto a casa he visto muchos mensajes en el teléfono. Realmente, ha sido una noticia inesperada. Ayer, el Papa dio la bendición papal e, incluso, recorrió la plaza con el Papamóvil. Por lo tanto, no lo esperábamos, nos ha pillado totalmente de sorpresa".

El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, hoy en la iglesia de Quatretonda. / José Luis G. Llagües

Benavent conoció al máximo pontífice en persona, con el que departió en varias ocasiones: "Yo lo he saludado varias veces personalmente. La última vez que lo traté fue en un encuentro con seminaristas de la diócesis de Valencia y de toda la provincia eclesiástica que tuvo lugar a finales del mes de enero. Tuvimos una reunión con él de más de una hora y media. Estuvo con nosotros hablando y respondiendo a todas las preguntas, que los seminaristas le hacían. Nada nos hacía sospechar en ese momento que su final en este mundo estaba tan cerca".

Un instante de la misa oficiada hoy por el arzobispo Enrique Benavent en Quatretonda. / José Luis G. Llagües

Consultado por el perfil del Papa Francisco, del que se ha dicho que ha sido un máximo responsable de la Iglesia "cercano y moderno", el arzobispo de Valencia ha valorado su figura: "Yo creo ha sido un Papa cercano, siempre que lo he saludado he sentido su cercanía personal. Y, evidentemente, creo que ha sido un Papa que ha puesto sobre la mesa cuestiones que son importantes para que en la Iglesia estemos abiertos al mundo en el que nos toca vivir".

A su vez, ha repetido una consigna ya adelantada en la misa: "Para nosotros es como la pérdida de un padre por parte de una familia. Como cristianos, sentimos la tristeza que siente una familia, la que sienten unos hijos cuando pierden a un padre. A su vez, estamos en Pascua y esta tristeza -de alguna manera- se ve transfigurada por esa esperanza de la resurrección de Jesucristo".