Roban 300 euros de las oficinas del Ontinyent 1931... y se dejan dos camisas blancas

Ocurrió durante la madrugada del pasado jueves 17 de abril al viernes 18. Un grupo de personas entró a robar a las oficinas del Ontinyent 1931 en el estado el Clariano y se llevaron unos 300 euros de botín. Uno de los aspectos más extraños del robo es que los "cacos" se dejaron dos camisas blancas con líneas verticales negras en el lugar de los hechos.

Consultados por Levante-EMV, los responsables del equipo de fútbol de la Vall d'Albaida han relatado lo sucedido: "Jugamos un partido el jueves, acabamos sobre las 21.30 horas. Fue contra el Atlético Saguntino y el resultado final fue 1-1. Nos fuimos a casa y a la mañana siguiente vimos que algunas puertas habían sido forzadas y en otras lo habían intentado sin éxito. Nos habían entrado a robar".

Desde el Ontinyent 1931 interpusieron la pertinente denuncia y ya han detectado lo robado: "Los ladrones se llevaron unos 300 euros, además de causar varios destrozos. Intentaron acceder a la habitación en la que están los equipos informáticos, pero no pudieron".

Las fuentes consultadas se muestran sorprendidas por el hecho de que los responsables se dejaran en el lugar dos camisas blancas: "No entendemos lo que ha pasado ahí. Ha venido un equipo de la Policía Científica a tomar muestras. Presentamos una denuncia enseguida que nos enteramos de lo ocurrido. No tenemos ni idea de quién ha podido ser, no hay ninguna sospecha en absoluto".

Cuestionados sobre si se han registrado episodios similares en tiempos recientes, desde el Ontinyent 1931 lo niegan: "No tenemos constancia, al menos de que se refundó el equipo de nuevo. No recordamos nada parecido", expresaron.