La Generalitat renovará la antena del Castell de Xàtiva y minimizará su impacto visual

La Generalitat -a través de una empresa que trabaja con la conselleria de Territorio- va a renovar la antena del Castell de Xàtiva «para mejorar la señal de televisión que se ofrece a los titulares de propiedades en el diseminado de Bixquert, a la vez que se minimiza su impacto visual». Así lo confirmó ayer a Levante-EMV Ignacio Reig, teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Xàtiva, tras ser consultado por el estado del equipamiento. El debate sobre el traslado del repetidor planea desde hace años y el Ayuntamiento ha estudiado -sin éxito- llevarlo a otras ubicaciones. Desde el consistorio apuntan que «es un tema complejo» y que ahora va a actuarse tras haberlo solicitado por escrito a la conselleria de Territorio.

Reig explicó que «en las últimas semanas han venido los técnicos. Es un tema que se arrastra desde hace años, desde que se instalara en 2007, creo. Los vecinos de Bixquert han pedido varias veces que se intervenga para mejorar la señal de televisión y también hay quejas sobre la presencia de la antena. No es imposible quitarla, pero sí difícil por muchos factores. Hemos realizado varias pruebas, pero, de momento, no hay alternativa. Ahora, los técnicos la renovarán y harán que tenga menor impacto visual en el BIC. No hay un calendario fijado, pero los trabajos deberían realizarse de manera inminente. Eso esperamos». El posible traslado y/o reparación de la antena de TDT que da servicio a Bixquert fue incluido en una de las propuestas descartadas de los últimos presupuestos participativos. Héctor Cuenca, concejal de Participación Ciudadana, atendió ayer a este periódico y comentó que «la valoración técnica considera que la instalación de una antena para Bixquert no se adecua a las condiciones del proceso participativo, principalmente porque puede haber impedimentos externos al Ayuntamiento que pueden hacer que finalmente no se pudiera llevar a cabo el proyecto, y el objetivo principal de estos presupuestos es conseguir que se lleven a cabo los proyectos».

Cuenca resumió la declinación de la propuesta en tres razones principales:«No está claro que el Ayuntamiento sea competente en temas de telecomunicaciones, es un proceso mucho largo y es casi seguro que el Ayuntamiento finalmente no pueda instalar una antena propia debido a las limitaciones del mercado. A su vez, La ubicación física del repetidor tiene que pasar por Patrimonio, puesto que se encuentra en una zona BIC y, por tanto, no sería viable la instalación. Y tampoco existe una instalación en un lugar alternativo y si hubiera, esta sería demasiado cara (para comprar terreno, construir la torre... etc) y superaría el presupuesto establecido a las condiciones de los presupuestos participativos. Es decir, el estudio técnico no garantiza la viabilidad de la propuesta y, por tanto, no se puede llevar a cabo dentro de los Presupuestos Participativos».

Críticas y carta del Síndic

En marzo de 2021, el Síndic de Greuges envió una carta al Ayuntamiento en la que instaba a la retirada del repetidor. Le daba la razón a las críticas vertidas por el Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural. Esta entidad se ha referido recientemente al tema, compartiendo fotografías trucadas en redes sociales en las que se relaciona al Castell con la saga de Star Wars. Y es que el estreno de la segunda temporada de «Andor» -serie rodada, en parte, en la fortaleza setabense- puede poner a Xàtiva en el mapa. El propio alcalde Roger Cerdà destaca que es «un orgullo inmenso».