Jorge Rodríguez: “Mi ideología es Ontinyent”

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha respondido con contundencia a las críticas de la formación Compromís durante el pleno municipal celebrado esta semana. Ante las alusiones a la ideología de Ens Uneix, Rodríguez ha querido dejar claro que su prioridad es el bienestar de la ciudad de Ontinyent, una prioridad que no comparte Compromís.

En este sentido, el también secretario general de Ens Uneix destacaba que “la gente debe saber que si fuera por Compromís, el dinero de la Diputació no habría llegado a Ontinyent”, ya que la formación nacionalista ha votado “de manera sistemática” en contra de los acuerdos que han permitido la inversión de fondos provinciales en el municipio. En este sentido, ha defendido su apuesta por el diálogo y la transversalidad política en beneficio de Ontinyent, destacando que “mi ideología es pactar con iguales y con diferentes, si eso beneficia a mi ciudad. Lo hice desde el primer día y lo haré hasta el último que sea alcalde”. Rodríguez ha reivindicado ante el portavoz de Compromís la defensa de Ontinyent por encima de cualquier etiqueta ideológica. “Mi ideología es sencillísima: Ontinyent. Poner a mi pueblo por encima de mi ideología y por encima de mis intereses personales”, afirmaba.

Finalmente, el alcalde ha querido remarcar que las decisiones políticas no deben estar condicionadas por dogmatismos, sino por el impacto real que tienen sobre la ciudadanía, remarcando que “yo represento a la gente que me ha dado su apoyo, y tengo la suerte de que eso es Ontinyent. Entiendo que Compromís no lo entienda, porque ponen su ideología por encima de su pueblo”. Desde Ens Uneix se remarca la apuesta de la formación por un municipalismo práctico y centrado en resultados que favorezcan exclusivamente al interés general de la ciudadanía de Ontinyent, “y no a directrices políticas marcadas desde otros lugares”.