El Olímpic no debe pensar más allá

Necesitamos estar presionados. No es que se vaya a conseguir, pero estamos más cerca que antes de la última jornada; no es que dependamos de nosotros, pero dependemos menos de los demás; acabar sin jugar la promoción de ascenso estaría muy lejos de ser considerado un fracaso, pero conseguirlo sería fantástico, para el club, para los jugadores y cuerpo técnico y para los aficionados.

Se puede comparar respecto a la temporada pasada. En ambos casos no se pudo cometer errores y hubo que esperar a los de los demás. En ambos casos hay dificultades en la plantilla, el año pasado por la propia configuración de la plantilla (muy de la casa) y este año por las bajas por lesión, lo que hace que se tenga que rendir al 120%. No todo es igual. No es comparable la situación económica, pues a diferencia del año pasado se ha cobrado al día, merito de la actual directiva. Esta diferencia debe servir para todavía motivar más a todos.

Así que llegados a las tres últimas jornadas de liga, con dos partidos en casa, soñamos con llegar a la última con opciones, no despedirnos antes de tiempo, jugárnosla ante el Tavernes, vivir una tarde buscando los resultados en otros campos y… Creo que no debe pensar más allá. Lo de jugar la promoción, lo de conseguir un ascenso… ¡lo dejamos para cuando se dé el momento!

De “momento”, lo del “partido a partido” que le gusta a Rueda, y ese próximo partido es contra el Redován. ¡Hablamos!

