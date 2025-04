El Olímpic ante una nueva final por el ascenso

El Olímpic quiere seguir con opciones de promoció de ascenso a la Tercera RFEF y eso pasa por derrotar este tarde (17.00h) en La Murta al Redován. Vuelve la liga tras el paréntesis abierto por la Semana Santa. En la primera vuelta se les derrotó 1-2 y fue un punto de inflexión.

El entrenador sigue mejorando de su operación y ya solo utiliza una muleta. Jose Rueda ha manifestado que el equipo “no ha dejado de entrenar porque queremos aprovechar las buenas sensaciones, casi hubiera preferido no parar, y hemos querido transmitir a los jugadores que hay que aprovechar la buena dinámica”, ha declarado en la previa. Espera el técnico que el descanso haya servido “para coger fuerzas y hacer un poco esfuerzo el final”.

Si no hay sorpresas en las últimas sesiones Rueda podrá contar con toda la plantilla. Huerta, ausente en las últimas convocatorias por lesión, está plenamente integrado. La situación es distinta para Francesc, quien, aunque con el alta, posiblemente sea “arriesgado” que juegue, ha señalado el técnico.

Respecto al rival Rueda ha advertido de que será muy parecido al del Calpe, con tres o cuatro jugadores que marcan las diferencias, de que habrá que estar muy pendientes de las vigilancias. Ha añadido de que habrá que tener el dominio del balón. Rueda recuerda que no es el Olímpic un equipo que cree muchas ocasiones, “por lo que tenemos que aprovechar las que tengamos”, y en este sentido, ante la carencia de un nueve, confía en que Tobías, autor de los últimos goles, mantenga su racha.

No cambia Rueda su “partido a partido” porque “si no ganamos al Redován no tiene sentido pensar en los dos siguientes”.

El próximo encuentro será ante L’Olleria, allí, para cerrar la liga regular de nuevo en casa ante el Tavernes.