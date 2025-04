Ontinyent pide a Renfe que reubique la parada de bus de la línea Xàtiva-Alcoi

El Ayuntamiento de Ontinyent ha solicitado de forma formal -y por escrito- la reubicación de la actual parada a la que deben acudir los usuarios del enlace ferroviario Xàtiva-Alcoi que utilizan los autobuses que prestan el servicio por las obras que comenzaron hace un mes y finalizarán -si todo va bien- a finales de 2026.

Desde el consistorio de la capital de la Vall d’Albaida han cruzado emails y llamadas con María Bonet, representante institucional de Renfe en la Comunitat Valenciana, para intentar cambiar el actual emplazamiento. Jordi Vallés, concejal de Movilidad, atendió ayer a Levante-EMV y comentó que «hemos recibido muchas quejas ciudadanas. Tenemos un teléfono de atención al usuario y mucha gente se pone en contacto con nosotros. Nos han dicho que el lugar designado no es el mejor y, tras comprobarlo, hemos cursado una petición a Renfe». «La gente nos comenta que las esperas por la llegada del autobús se están llevando a cabo en un descampado. No tienen sombra y carecen de mucha información. No se puede decir que están desamparados, pero sí es cierto que no parece el lugar idóneo por la ausencia de estas comodidades», comentó Vallés.

El portavoz municipal explicó que «es una situación que se repite desde hace semanas. Hemos atendido las quejas, pero también les hemos comentado que el servicio lo presta Renfe, que tendrían que ponerse en contacto con ellos. A su vez, hemos comprobado que también hay publicaciones al respecto en redes sociales». Vallés expuso que «en la reunión que tuvimos en Xàtiva nos comentaron dónde iban a ir las paradas y dijeron que si teníamos algún apunte para hacer una modificación lo dijéramos. Es lo que hemos hecho».

Así, el consistorio ha pedido a Renfe que se traslade el actual espacio en el que esperan los usuarios a otra parada homologada con marquesina que hay a unos 50 metros en la misma calle: «Es la misma que usan los autobuses de la línea de la Generalitat y algunos enlace del bus urbano», comentó.

«La petición ha sido denegada, arguyendo que la entrada en el pueblo iba a trastocar los horarios. No lo entendemos, porque es la misma calle y la actual parada y dónde pedimos que se ubique están muy cerca. Nos han dicho que de momento no lo cambian, pero lo pueden estudiar», detalló Vallés.

100 personas

Consultado por el número de usuarios que pueden verse afectados por la situación, el concejal explicó que «no tenemos el número exacto, porque no es un servicio que prestemos nosotros. Recuerdo que en una reunión nos dijeron que el servicio de tren es usado por unas cien personas, no sé si ahora habrá el mismo número. Nosotros lo que queremos es dar una solución a las quejas presentadas por los mismos usuarios».

Durante las obras, se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera que movilizará autobuses y microbuses en los pueblos afectados, con más de 11.500 trayectos.