De antiguo asilo de ancianos o sede de la Cruz Roja a «posible hotel rural» en Xàtiva

Xàtiva posee el segundo casco histórico más extenso de la provincia, solo superado por la ciudad de València. Las intrincadas calles de la "parte vieja" han sido el terreno recorrido por muchas personas que dejaron huella. Guardan mil y una historias. Y algunas de ellas salen a luz por los motivos más insospechados. Un ejemplo de ello es la venta que está semana ha publicitado en un portal de internet la inmobiliaria Via de servicios inmobiliarios de València. Bajo el título "Casa rural en venta en la calle Canonge Cebrià", se puede consultar un anuncio para adquirir una singular propiedad en el casco viejo de la capital de la Costera. El inmueble ocupa dos casas contiguas -ubicadas en los números 4 y 6 de la citada calle- y durante su historia ha tenido varios usos. Almacén de muebles, asilo de ancianos o sede de la Cruz Roja han sido algunos.

En la descripción aportada en el anuncio, se apunta que la propiedad "está compuesta por una imponente casa histórica de tres plantas más sótano, y una segunda vivienda de dos plantas, con entrada independiente y también con acceso desde la casa grande. Ambas fueron construidas en 1900".

Una pareja pasa ante una de las dos fachadas de la propiedad que se vende en Xàtiva. / José Luis G. Llagües

"Según catastro, la casa principal tiene 520 metros cuadrados de vivienda y otros 300 m2 aproximadamente, repartidos en tres alturas más sótano. Mantiene el alta de luz y agua. La vivienda anexa consta de 140 m2 en dos alturas (70 m2 + 70 m2 ). Entre ambas propiedades suman aproximadamente 970 m2 construidos sobre una parcela de 591 m2, con aproximadamente 21 habitaciones y estancias usadas como oficinas, dispensario, almacén y otros; más 14 baños y/o aseos, piletas de piedra (lavaderos) y dos cocinas. Hay radiadores en casi toda la casa, un montacargas y un salva-escaleras con asiento, para mayor comodidad", prosiguen desde la inmobiliaria. Y añaden: "La joya de esta propiedad es el gran patio en la parte de atrás, desde el que se aprecia el magnífico Castillo de Xàtiva". Otro de los ganchos del anuncio es el posible futuro de la propiedad: "Esta propiedad es única y exclusiva, ideal para ubicar un hotel con encanto, una casa rural, etc".

La historia de Sor Remedios

Muchos vecinos de la zona aún recuerdan a su última propietaria: Sor Remedios, una monja cismática que dejó huella en la calle. Así lo explican algunos residentes de viviendas cercanas tras ser consultados por Levante-EMV: "Digamos que era peculiar. Creo que no pertenecía a ninguna orden, pero iba vestida de monja. Lo que nadie puede negar, eso sí, es que ayudaba a los ancianos y a los desvalidos de Xàtiva", comenta una vecina.

"Era una persona diferente, siempre iba vestida de monja. Creo que hizo muchos arreglos en las propiedades y consiguió que le ayudaran empresas locales. Era astuta y viva. Pero ayudaba a la gente", expone el dueño de otro inmueble cercano.

«Era peculiar, creo que no pertenecía a ninguna orden», apunta una vecina sobre Sor Remedios

La titularidad de la casa recayó en sus familiares tras su fallecimiento y son sus herederos quienes la pusieron a la venta. Juanjosé Climent es marido de una de las herederas. Ha visitado la casa y ha coordinado varias visitas. Ayer atendió a Levante-EMV explicó los pormenores de la operación: " Lleva a la venta desde hace tiempo. Primero contactamos con inmobiliarias locales y ahora hemos hablado con una de València. Hemos tenido algunas visitas en todo este tiempo, pero ninguna oferta en firme". "Nosotros la hemos puesto a la venta, no podemos decidir el futuro uso, es algo que no nos incumbe", comentó.

"Es una casa de las antiguas de Xàtiva. Y de las grandes. Con varios siglos de historia", declaró Climent.

A su vez, también dibuja un perfil de Sor Remedios que se conecta con los testimonios de los vecinos de la calle: "Fue una persona que desde muy joven se vio que era muy devota. Siempre quiso ser monja. De hecho, se escapó de casa sin ser mayor de edad, se metió en un convento y sus padres fueron a buscarla. Tan pronto como pudo emanciparse, siguió su vocación. Estuvo en varios conventos, uno por Oliva, otro en Épila (Zaragoza)... era una persona carismática, quería mucho a la gente desvalida. Seguía las ideas franciscanas, estaba muy centrada en ayudar a los pobres y a los desamparados. Se salió de varios conventos porque no le gustaba la línea de actuar de las monjas. Vino a Xàtiva con la intención de montar un asilo o residencia y recoger a la gente desamparada. Primero, compró la casa de la Llum en Alboi, que estaba deteriorada. No había camino y lo habilitó y arregló. Allí empezó a recoger a viejecitos, pero estaba muy alejado de todo y era una casa muy antigua. Así, que llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento, la vendió y luego adquirió la vivienda de Canónigo Cebrià".

"Compró la casa y creó el 'Hogar de San José'. Era un asilo donde recogía a toda la gente desamparada. No tenía medios económicos, pero se las apañaba. Era una casa vieja y, poco a poco, fue arreglándola. No sabré decir, pero igual llegó a atender a 15 o 20 personas. Lo hizo lo mejor que pudo. Paró cuando ya no podía más, ya que le detectaron una enfermedad. Aguantó mientras pudo", apunta el familiar de sor Remedios.

Luego, la Cruz Roja utilizó la casa como sede tras firmarse un contrato de alquiler. La necesidad de adaptarse a las normas de accesibilidad causó que tuvieran que cambiar de inmueble. La casa de Sor Remedios tiene mucha historia. Como su anterior dueña. Y está en venta.