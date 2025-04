El Bádminton Xàtiva se cuelga tres medallas en el torneo de Las Torres de Cotillas

El Club Bádminton Xàtiva ha regresado del torneo Top TTR Sub-13, Sub-17 y Absoluto, que se disputó el pasado sábado en la localidad de Las Torres de Cotillas (Murcia), con tres medallas. La cita deportiva reunió a un total de 88 deportistas de varias comunidades autónomas, entre ellos cuatro jugadores sub-17 del club setabense, que consiguieron un oro, una plata y un bronce. El deportista del CB Xàtiva más destacado a nivel de resultados fue Feliu Terol, que consiguió sumar un oro y una plata en las pruebas de individual y dobles masculino, respectivamente, acompañado de Meshack Martínez e Irene Orquín, que sumaron un bronce en la prueba de dobles mixto.

En la prueba individual masculina el Bádminton Xàtiva contó con la presencia de tres deportistas, dos de ellos, Alexis Piñero y Meshack Martínez quedaron muy cerca del paso a la fase final de torneo, cediendo en el segundo partido de la fase de grupos de igual forma, ambos fueron al tercer set en dos partidos que superaron los 40 minutos de duración y terminaron cediendo antes sus respectivos rivales, no pudiendo acceder a la siguiente ronda de encuentros. No obstante, muy buen trabajo de ambos deportistas. Por otra parte, Feliu Terol no tuvo problemas para acceder al cuadro final al superar con facilidad a sus adversarios de grupo, ya en cuartos de final se enfrentó al deportista David Beltrán del CB Bad-Fly al que se impuso por 21-17 y 21-14. De este modo accedió a la semifinal, cuyo cruce fue con Hugo Martínez del CB Granada, al que derrotó por 21-17 y 21-13 accediendo de este modo a la final frente al cabeza de serie número uno del torneo, Lucas Vallés, del CB Teulada. La final se caracterizó, a lo largo de 38 minutos, por la gran igualdad entre ambos deportistas que realizaron rallys de gran duración y mucha calidad. Pero el deportista setabense supo gestionar en esta ocasión muy bien los últimos rallys de cada uno de los sets y de este modo imponerse en dos sets por 21-18 y 23-21, haciéndose con el oro. En el apartado femenino, Irene Orquín no logró superar la fase de grupo.

En el dobles destacó la plata conseguida por Feliu Terol y su compañero Germán Ripoll del CB Teulada, tras lograr la victoria en los tres partidos de la fase de grupo accedieron a la fase final donde se enfrentaron en la final al dúo andaluz compuesto por Lorenzo Fernández y Hugo Martínez en un partido donde los valencianos no mostraron su mejor nivel, no obstante consiguieron estar metiendo presión hasta los últimos rallys de cada set para ceder por un doble 21-17 También en esta apartado Alexis Piñero compitió junto a Alejandro Guijarro realizando unos encuentros destacables, pero quedando siempre cerca de cerrar los sets a su favor.

En el dobles mixto destacó la medalla de bronce conseguida por la pareja setabense formada por Irene Orquín y Meshack Martínez, que torneo a torneo van mejorando en esta prueba.

Arnau Ballester en el Máster Nacional Sub-15

El pasado fin de semana, el deportista del CB Xàtiva Arnau Ballester se desplazó hasta la provincia de Córdoba para participar en el Máster Sub-15. Esta era la primera participación del setabense en un evento de índole nacional. El torneo contó con la participación de un total de 117 deportistas que se dieron cita en el Pabellón Municipal de Montilla. El setabense participó en la prueba de individuales, donde quedó encuadrado en el grupo A. El primer encuentro lo disputó a las 10 horas y tras unos primeros rallys con cierto nerviosismo y errores fruto de ello, Arnau consiguió reconducir el set para terminar imponiéndose por 21-15 al jugador Enaitz Hernandorena. Ya en el segundo set, con mucha más seguridad, el setabense cerró el set y el partido con 21-4 a su favor.

El segundo partido de la mañana sería contra el cabeza de serie número uno, pero en principio no era un rival imbatible, lamentablemente el jugador del CB Xàtiva realizó dos sets donde los errores no forzados fueron la tónica general y donde no consiguió realizar rallys largos para imponer su juego cediendo 21-18 y 21-15 frente a Antón González, y con ello quedando fuera de la fase final del torneo. En resumen, una primera experiencia de la que sin duda el deportista setabense sacará muchos aprendizajes para futuras participaciones en eventos nacionales de esta índole, destacan desde el Club Bádminton Xàtiva.

Próximas competiciones

El Bádminton Xàtiva participará en el próximo Campeonato de España Senior, que tendrá lugar en la localidad madrileña de Leganés y que reunirá en las instalaciones del Pabellón Europa a un total de 396 deportistas de 110 clubes de todo el territorio nacional. El CB Xàtiva contará con la representación de 5 deportistas en esta importante cita, que competirán en las diferentes categorías y pruebas. Los deportistas presentes son Carlos Martínez, MªJosé Mompó, Julio Martín, José Luis Llopis y Daniel Meseguer.

Por otra parte, el próximo sábado, 2 de mayo, Enguera acoge la cuarta y última jornada de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en la categoría alevín, jornada con la que se dará por cerrada la primera fase de los Jocs Esportius y se pasará a las finales provinciales y autonómicas. En esta cuarta jornada volverá a haber presencia setabense con deportistas de la Escuela Deportiva Municipal y del Club Bádminton Xàtiva que lucharán por obtener los últimos puntos en juego para intentar lograr su clasificación para el campeonato provincial de dicha categoría.

Concentración Selecciones Autonómicas

El próximo domingo, 4 de mayo, los deportistas setabenses volverán a participar en una nueva concentración de selecciones autonómicas Sub-15 y Sub-17 y para ello se desplazarán hasta la localidad de Alicante, donde se reunirán cerca de una treintena de deportistas de la Comunitat Valenciana para seguir formándose y demostrando sus habilidades para ganarse un puesto en la convocatoria final para participar en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. En esta concentración repiten tres deportistas en la convocatoria para asistir a la tercera jornada en la que también estará el técnico setabense Javier Alcázar como parte del staff de técnicos de la Federación de Bádminton de la Comunitat Valenciana.