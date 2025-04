Compromís lamenta el rechazo a crear un servicio de mediación para el alquiler asequible en Ontinyent

Compromís per Ontinyent presentó en el pleno municipal del pasado jueves una moción para la creación de un servicio municipal de mediación para el alquiler asequible en la ciudad, una propuesta que fue rechazada por los votos en contra de Ens Uneix. El portavoz de la formación valencianista y jefe de la oposición, Nico Calabuig, defendía la propuesta, incidiendo en la utilidad de este servicio como un espacio para poner en contacto propietarios y propietarias de viviendas vacías, y personas y familias que buscan viviendas en alquiler asequible. En este contexto, el ayuntamiento funcionaría como intermediario, aportando garantías, seguridad y asesoramiento a las dos partes, con el objetivo de aumentar el parque de vivienda disponible para alquiler en la ciudad, a través de incentivar el arrendamiento de propiedades que ahora mismo se encuentran vacías. Calabuig ha lamentado el rechazo de Ens Uneix a esta iniciativa.

En palabras del regidor y portavoz de Compromís per Ontinyent, “como hemos explicado en muchas ocasiones, el reto del acceso a una vivienda digna para todas las personas necesita la implicación de todas las administraciones, y la puesta en marcha de multitud de iniciativas que estén interconexionadas. En ese sentido, el ámbito municipal puede funcionar como un espacio de transformación e introducción de medidas innovadoras, desde la proximidad a la ciudadanía. Desgraciadamente, en Ontinyent de momento no podrá ser así, a causa de la negativa del gobierno de Jorge Rodríguez a implicarse en este aspecto”.

Por su parte, el regidor de Territorio de Ontinyent, Óscar Borrell, justificó el voto en contra del equipo de gobierno a la moción de Compromís indicando que el ayuntamiento ni tiene las competencias legales, ni los recursos humanos ni la financiación necesaria para implantar el servicio de mediación que propone la coalición valencianista. “Es como si propusiera crear una Conselleria de Vivienda dentro del ayuntamiento: aplaudimos su imaginación, pero no podemos gobernar a base de deseos y ocurrencias sin ninguna base legal y enmascarándola en información actual”, replicó Borrell a Nico Calabuig.

El regidor recordó que la medida planteada en el pleno ya fue propuesta por Compromís en su programa electoral de 2019, “cuando solo sacó 2.000 votos” tras bajar en porcentaje de apoyos en los comicios. “Misteriosamente desapareció de su programa electoral en 2023, lo que hace ver que no había necesidad”, incidió Borrell. Respecto a las bonificaciones planteadas por la oposición, del 50% en el Impuesto de Bienes inmuebles (IBI) de la vivienda puesta en alquiler social, y del 95% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), para obras de mejora o rehabilitación en la vivienda, el concejal señaló que la moción “habla a la ligera de reducir los ingresos municipales como si el ayuntamiento pudiera prescindir de ellos sin consecuencias. No se explicita el impacto de estas medidas, que podrían beneficiar a grandes tenedores de inmuebles o especuladores”, ahondó.

“Estamos para hacer política municipal con los pies en tierra, no para alimentar expectativas que no se pueden cumplir”, continuó el concejal, para quien el problema de la vivienda “requiere de coordinación entre administraciones y recursos a gran escala”. “No nos parece serio vender soluciones que no dependen de nosotros, ni sostenible cargar al ayuntamiento con una responsabilidad que no puede cumplir”, remachó Borrell.

Propuesta "realizable"

Por su parte, desde Compromís insisten en que “presentamos una propuesta clara, realizable, y suficientemente abierta para poder ser desarrollada, con voluntad política. De hecho, existen servicios municipales de mediación para el alquiler en otras ciudades, como por ejemplo en Girona. Además, se trata de un mecanismo complementario, que no se superpone con el trabajo del sector inmobiliario privado, puesto que se centra en el fomento del alquiler asequible, como una medida social impulsada por los poderes públicos, y al incentivar los propietarios para que, en lugar de tener viviendas vacías, las pongan en alquiler a un precio razonable”, exponía Calabuig.

El portavoz de Compromís afirma que “nos preocupa la deriva de Ens Uneix. Durante el pleno hablaron de esta propuesta como una ‘ocurrencia’, despreciando una vez más el trabajo que hace nuestro grupo político. Además, mintieron al afirmar que la propuesta no tenía ninguna base legal, puesto que, como hemos señalado, es un proyecto que está en funcionamiento en otros municipios. Y sobre todo, lamentamos la falta de ambición y ganas del gobierno de Jorge Rodríguez para transformar Ontinyent con propuestas útiles para la ciudadanía. La mayoría absoluta de Ens Uneix sabe que esta propuesta era positiva y realizable, y por eso no justificaron su voto en contra con argumentos, sino lanzando balones fuera, diciendo exabruptos e intentando ridiculizarla. Lamentamos profundamente estas actitudes, puesto que perjudican a la ciudadanía de Ontinyent”.

Nico Calabuig concluía apuntando que “agradecemos al grupo Socialista su voto favorable, así como la enmienda que propusieron para enriquecer la propuesta. Y lamentamos que nuevamente, Ens Uneix votando en contra y PP y Vox absteniéndose, optan por no impulsar medidas ambiciosas en materia de acceso a la vivienda. Desde Compromís per Ontinyent continuaremos trabajando propuestas en materia de vivienda, entendido como un derecho básico y fundamental para el bienestar de todas las personas y las familias, y también para la población joven. Seguiremos insistiendo, por mucho que el gobierno de Jorge Rodríguez mire hacia otro lado”.