Compromís redobla su ofensiva contra Rodríguez por el Plan Económico-Financiero

Este miércoles, el grupo municipal Compromís por Ontinyent protagonizó una rueda de prensa conjunta con el grupo Compromís de la Diputación de València desde la sede de la formación valencianista en la capital de la Vall d'Albaida. El objetivo de la convocatoria, en la cual intervinieron el portavoz en el Ayuntamiento de Ontinyent, Nico Calabuig, y la portavoz en la Diputación, Dolors Gimeno, fue "aclarar los motivos que han provocado la necesidad de aprobar un Plan Económico-Financiero en el Ayuntamiento de Ontinyent", así como negar las acusaciones dirigidas por el alcalde de Ontinyent a Compromís de “votar de manera sistemática en contra de que llegan dinero [de la Diputación] en Ontinyent”.

En palabras de regidor y portavoz de Compromís por Ontinyent, Nico Calabuig, “el pasado jueves se llevaba al Pleno la aprobación del Plan Económico-Financiero 2025-2026 del Ayuntamiento de Ontinyent, a causa del incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en 2024 por parte del consistorio ontinyentí. La principal causa de este incumplimiento es que hay varias subvenciones que se están retrasando al llegar, cuando ya se encuentra bastante avanzado el ejercicio posterior al que se paga el gasto, y esto afecta la estabilidad municipal. En los informes se recoge una mesa con las subvenciones afectadas, y de un total de ocho, seis son de la Diputación de València, por valor de 2 millones de euros”.

“En el Pleno ya denunciamos esta situación preocupante, que implica al Ayuntamiento y la Diputación, las dos instituciones en las cuales gobierna Ens Uneix. El interventor municipal exponía claramente en su informe que solo con que estas subvenciones hubieran llegado ya, no habría sido necesario desarrollar este Plan. Por eso, pedimos explicaciones, y una gestión seria al partido de Jorge Rodríguez. Como respuesta recibimos ataques y mentiras, una demostración más que Ens Uneix no sabe aceptar críticas argumentadas ni respetar el papel de la oposición”, ha manifestado Calabuig.

Para el portavoz de Compromís, "Ens Uneix es quien gobierna en el Ayuntamiento y la Diputación, y por tanto, quién tiene que agilizar esta situación y hacer todo lo posible para evitar comprometer la estabilidad presupuestaria municipal de Ontinyent. Si estos retrasos estuvieran pasando con otra institución o de otro color político, seguramente Ens Uneix ya habría afirmado que se está perjudicando la autonomía o la estabilidad municipal. Ahora miran hacia otro lado, desvían la atención y mienten contra Compromís para justificarse”, mantiene.

Por su parte, desde Ens Uneix recuerdan la existencia de un informe de intervención que señala que la situación de la estabilidad presupuestaria no es estructural ni financiera, sino técnica y transitoria, apuntando textualmente que “el Ayuntamiento mantiene una situación financiera sólida, con cumplimiento de la regla de gasto y un nivel de deuda controlada”. Además, se constata que “no existen problemas de liquidez ni de tesorería”, por lo que el ajuste del Plan Economic-Financiero organizativo "no tiene impacto presupuestario". "No lo dice Ens Uneix, lo dijo el interventor en el pleno, a menos de 3 metros de los regidores de Compromís, y bien clarito. Obviar este informe es ridículo y vergonzoso", afirman los municipalistas.

A juicio del partido que lidera Jorge Rodríguez, "al hablar de mala gestión de las subvenciones está poniendo en entredicho el trabajo técnico de los funcionarios de la Diputación y el ayuntamiento. Dicen que estamos tardando meses al presentar documentación para ayudas, pero la realidad es que el Ayuntamiento está cumpliendo con los plazos que marca la Diputación. Está cuestionando el trabajo de los técnicos porque no tienen ningún argumento más".

Compromís reivindica las inversiones del Botànic

Calabuig, en cambio, acusa al alcalde de "faltar a la verdad cuando da a entender que Compromís no ha apostado por Ontinyent en materia de inversiones". "Resulta suficiente evidente que los años del Botánico han supuesto fuertes inversiones en nuestra ciudad, y una gran parte de ellas han procedido de las consellerias de Compromís. De hecho, el señor Rodríguez sabe que nosotros siempre lo hemos acompañado a él y en su gobierno municipal en las numerosas visitas de los consellers y conselleras de Compromís a todas las inversiones y obras iniciadas en Ontinyent, como las que están modernizando todos los centros educativos públicos”, incide el regidor ontinyentí.

Por su parte, la portavoz de Compromís e n la Diputación de València, Dolors Gimeno, ha manifestado que “Compromís nunca ha votado en contra de inversiones para Ontinyent”, y ha indicado que “la falta de pago de los más de 2 millones de euros en obras solo puede deberse a retrasos por falta de liquidez de la Diputación de València o a que el gobierno de mayoría absoluta de Ens Uneix en el Ayuntamiento de Ontinyent no ha hecho los deberes y no ha justificado las subvenciones”.

La portavoz de Compromís en el ente provincial manifestaba sentirse sorprendida por “la fijación de Rodríguez y Enguix en nuestro grupo político como excusa, cuando tendrían que ser responsables y explicar a la ciudadanía lo que ha pasado con el dinero. Una actitud pueril e irresponsable, bajo nuestro punto de vista. De hecho, de las seis subvenciones de la Diputación que no han sido pagadas, la de redacción de proyectos ya venía incluida en el Presupuesto de 2024, y está vigente desde enero de ese mismo año sin que se haya pagado por motivos que unos y otros tienen que conocer perfectamente”.

Gimeno ha remarcado que “en relación con la subvención destinada al III Festival de Primavera, se otorgó directamente desde Presidencia de la Diputación cuando el festival ya se había realizado, y solo tenían que justificar el gasto como hacen otras pueblas. Y la subvención relativa a la adquisición de naves industriales para usos municipales, fue aprobada al Pleno de la Diputación de julio de 2024 junto con subvenciones a corridas de toros, y la oposición se abstuvo por ese motivo y para retirar fondo al Teatro Escalante”.

Gimeno ha querido hacer mención especial a las otras tres subvenciones para las calles Músico Úbeda y el Museo Textil, calle José Simó Marín y Grupo Ramon Llin, “que fueron aprobadas con tres expedientes de urgencia a la Junta de Gobierno de 16 de abril de 2024, un procedimiento no ordinario que Enguix justificó aduciendo ‘peligro de catástrofe e interés humanitario’, una circunstancia que entendíamos poco ajustada a derecho y que motivó la abstención de la oposición y que la misma Intervención general estableciera una condición suspensiva por falta de documentación necesaria al expediente en relación con Músico Úbeda y el Museo Textil. La urgencia era máxima según decían, pero hasta el 30 de septiembre de 2024 no se aportó la documentación por parte del Ayuntamiento de Ontinyent, y fue cuando se levantó la suspensión con nuestro voto favorable. Por lo tanto, cuando las cosas se hicieron como tocaba, votamos a favor de estas inversiones para Ontinyent”.

Finalmente, Dolors Gimeno ha querido dejar claro que “desde Compromís a la Diputación de València seguiremos trabajando para que los fondos lleguen a los pueblos y para hacer propuestas constructivas que ayudan en aquellos municipios que puedan haber tenido problemas de gestión, tal como hacíamos las anteriores legislaturas desde el Gobierno. Sin embargo, no toleraremos mentiras ni excusas de quienes monta relatos inventados para justificar su incapacidad para gestionar inversiones ni hacer llegar los recursos que gestiona directamente, como lo hace la señora Enguix”.

“Casarse por dinero es un mal negocio, y Rodríguez ha elegido unos malos compañeros de viaje que, además de provocar retrocesos sociales, no gestionan pensando en los intereses de Ontinyent. La alternativa sigue encima la mesa para devolver la Diputación en los pueblos y a la ciudadanía, y esa alternativa es una moción de censura”, ha concluido la portavoz de Compromís a la Diputación de València.

Por su parte, Ens Uneix acusa a Compromís de "tratar de justificar su carencia de apoyo a las inversiones en Ontinyent con argumento que no son más que volantines y malas excusas”. Desde la formación municipalista se apunta que “la realidad es esta, y es innegable: votaron contra los Presupuestos de la Diputación para 2024 donde iban inversiones para Ontinyent y nunca ha dado su voto favorable a las inversiones singulares para Ontinyent".

"Si hubiera estado por Compromís, nunca habría recibido Ontinyent las ayudas para reformar José Simó Marín, el grupo de viviendas Ramón-Llin o para comprar las naves de Adif. Y si fuera por Compromís tampoco se habrían aprobado las ayudas nominativas de 2025 ni el Fondo de Cooperación Municipal de 2024 o 2025", inciden los independientes. "Les sabe mal que digamos lo que es la realidad: que no votan a la Diputación que llegan dinero en Ontinyent, se abstienen o votan en contra, como cuando votaron en contra del presupuesto que consignaba subvenciones e inversiones para Ontinyent. Tampoco apoyan a las ayudas nominativas que pasaron por el pleno o las juntas de gobierno. Esto es una realidad digan el que digan, y su cinismo es absoluto. Y en el pleno municipal votaron con Vox en contra del presupuesto más inversor de la historia de la ciudad. Las grabaciones del pleno y las actas su testigo de la animadversión de Compromís hacia Ontinyent", zanjan en Ens Uneix.