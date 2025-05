La Junta Local Fallera de Xàtiva busca candidaturas a la presidencia tras la marcha de Gorrita

La Junta Local Fallera de Xàtiva ha abierto el plazo para presentar candidaturas a la presidencia de la entidad tras la dimisión de Celia Gorrita, que en febrero ya comunicó su intención de no agotar el mandato de dos años iniciado en 2024.

Quien pretenda el cargo puede presentar sus credenciales los martes y jueves de 20.30 horas a 21.30 horas en el Museu Faller de Xàtiva, aunque la plaza no ha estado muy cotizada últimamente. Hace un año, el mismo proceso se saldó sin ninguna candidatura formal a la presidencia de la JLF. Gorrita acabó saliendo elegida después de una polémica asamblea extraordinaria que levantó mucha polvareda en el mundo fallero, puesto que la mayoría de presidentes propusieron a otra candidata que terminó renunciando al puesto. Finalmente, Gorrita revalidó el cargo en aplicación de un artículo extraordinario recogido en los estatutos de la JLF para evitar el vacío de poder.

En febrero de 2025, antes de las Fallas, la presidenta de la JLF ya informó a los presidentes y presidentas de las comisiones que había decidido dejar el timón una vez pasaran las fiestas, apelando al desgaste ligado al puesto y a la necesidad de "tomarse un respiro" tras diez años en lugares clave de decisión de la Junta. Ahora, Gorrita hace una valoración "positiva" de sus tres años al frente de la entidad. "Hemos introducido cambios positivos y bien acogidos, como la adaptación de los horarios de determinados actos, junto con otras gestiones y el cambio de ubicación de la Crida, que ha sido uno de los avances más significativos", expone a este diario la dirigente en funciones, que también hace hincapié en la "barrera rota" que supuso su nombramiento como primera presidenta de la historia del colectivo fallero setabense.

"Quien coja este cargo tiene que tener ideas nuevas y querer refrescar la fiesta, sin introducir cambios abismales porque la agenda fallera está muy consolidada, pero sí mejorando siempre", apunta Gorrita, que admite que se trata de un puesto "muy complicado" que obliga a "lidiar con muchas cosas" y que exige "una dedicación muy fuerte". "No lo puedes tener como algo secundario porque cambia tu forma de vida, aunque aprendes mucho", subraya quien considera llegado el momento de abrir la JLF a "ideas frescas" y "gente nueva". Aún así, la presidenta en funciones no cierra la puerta a seguir colaborando desde un plano más secundario con la organización de las Fallas, porque aún se siente con fuerzas de "aportar lo que pueda". En ese sentido, se pone a disposición de quien asuma la presidencia: "me tendrá a su lado para lo que necesite".

El anuncio de la dimisión se produjo después de la tormentosa cabalgata del Ninot de febrero, que tuvo que cancelarse con el desfile en marcha ante las fuertes lluvias que súbitamente sacudieron a Xàtiva. La situación desembocó en una serie de incidentes y dejó cierto descontento entre las comisiones, cuyas carrozas no pudieron ser valoradas. Los premios quedaron desiertos. Respecto a los conflictos habituales que sacuden a la presidencia de la JLF, Gorrita los considera normales teniendo en cuenta que el colectivo fallero aglutina a 4.000 personas. "Es como ser la alcaldesa de cualquier municipio", apunta. El cargo, señala, no pasa simplemente por acudir a actos, sino que conlleva muchas gestiones, burocracia y decisiones difíciles. "Más que valentía se necesita disposición, porque en estos años he tenido que sacrificar muchas cosas en el plano personal y dejar a mucha gente aparcada", indica. Pese a todo, recalca, las luces compensan a las sombras y la experiencia en la presidencia le ha resultado satisfactoria.

La búsqueda de un relevo para la presidencia se produce en pleno debate del congreso fallero que deberá alumbrar unos nuevos estatutos actualizados para las Fallas de Xàtiva, con 166 propuestas a debate.

Aspirantes a Fallera Mayor

Por otra parte, este jueves 1 de mayo la JLF también ha abierto el plazo de presentación de candidaturas a Fallera Mayor y Fallera Mayor Infantil de Xàtiva 2026, que se mantendrá abierto hasta el próximo 15 de mayo.

Para poder aspirar a ser las máximas representantes de las Fallas de Xàtiva es necesario entregar una instancia firmada por el presidente o presidenta de la comisión a la cual pertenece la candidata donde tiene que constar el nombre, apellidos e historial fallero de la candidata y una fotografía de la candidata con indumentaria tradicional. Además, es un requisito indispensable estar censada un mínimo de tres años al censo fallero setabense. El horario en que el Museu Faller de Xàtiva permanecerá abierto para presentar las candidaturas será martes y jueves de 20:30 horas hasta las 21:30 horas.